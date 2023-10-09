Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger 30 yıl sonra bir araya geldi

Filmde Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır. Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen (Jamie Lee Curtis), hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir.Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.