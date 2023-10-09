Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger 30 yıl sonra bir araya geldi
Aksiyon türündeki "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filminde başrolleri paylaşan Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger, yaklaşık 30 yıl sonra bir yardım etkinliğinde buluştu.
Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis ile Avusturyalı aktör Arnold Schwarzenegger yıllar sonra yeniden bir araya geldi. 29 yıl önce "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filminde başrolleri paylaşan ikili, ABD'de düşük gelirli çocuklar için okul sonrası programlar sunan, kar amacı gütmeyen After-School All-Stars adlı kuruluşun yardım etkinliğinde buluştu.