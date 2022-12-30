Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi

Jennifer Lopez, kendi adını taşıyan cilt bakım markası için kamera karşısına geçti. 53 yaşındaki şarkıcı, JLO Beauty için çıplak poz vererek, cildi daha parlak ve ışıltılı gösteren iki ürünü tanıttı.
Lopez, hafta başında da ipek pijamayla kamera karşısına geçerek ürünlerini video ile tanıtmıştı.
Lopez temmuz ayında ‘JLo Body by JLo Beauty’ adlı yeni vücut bakım serisini de çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez, yeni markasıyla "vücudu sıkılaştırmayı ve dirileştirmeyi" hedeflediğini söylemiş, ilk ürünlerinin de popo derisine odaklanacak olan bir popo balsamı olacağını belirtmişti.
Oyunculukta da başarısını kanıtlayan ünlü şarkıcı, kozmetik dünyasında başarılı bir girişimci olmak için JLO Beauty ile ilk adımını 2020’de atmıştı.
2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002'de ise ilk parfümü Glow by JLO’yu çıkaran sanatçı, JLo Beauty adıyla kendi kozmetik markası kurduğunu açıklamıştı.
Kozmetik markasının sinyallerini 2018’de veren JLo, "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum" demişti.