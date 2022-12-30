Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi

Kozmetik markasının sinyallerini 2018’de veren JLo, "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum" demişti.