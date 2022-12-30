Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi

İki yıl önce kurduğu kozmetik markası için zaman zaman cesur pozlar vermekten kaçınmayan Jennifer Lopez, yeni ürünlerini üstsüz pozuyla tanıttı.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 1

Jennifer Lopez, kendi adını taşıyan cilt bakım markası için kamera karşısına geçti. 53 yaşındaki şarkıcı, JLO Beauty için çıplak poz vererek, cildi daha parlak ve ışıltılı gösteren iki ürünü tanıttı.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 2

Lopez, hafta başında da ipek pijamayla kamera karşısına geçerek ürünlerini video ile tanıtmıştı.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 3

Lopez temmuz ayında ‘JLo Body by JLo Beauty’ adlı yeni vücut bakım serisini de çıplak poz vererek duyurmuştu. Lopez, yeni markasıyla "vücudu sıkılaştırmayı ve dirileştirmeyi" hedeflediğini söylemiş, ilk ürünlerinin de popo derisine odaklanacak olan bir popo balsamı olacağını belirtmişti.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 4

Oyunculukta da başarısını kanıtlayan ünlü şarkıcı, kozmetik dünyasında başarılı bir girişimci olmak için JLO Beauty ile ilk adımını 2020’de atmıştı.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 5

2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002'de ise ilk parfümü Glow by JLO’yu çıkaran sanatçı, JLo Beauty adıyla kendi kozmetik markası kurduğunu açıklamıştı.

Jennifer Lopez kendi markası için çıplak poz verdi - 6

Kozmetik markasının sinyallerini 2018’de veren JLo, "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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