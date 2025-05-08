Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Justin Timberlake konseri ne zaman?
Dünya turnesi kapsamında Justin Timberlake İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız sanatçı 5 yıl aranın ardından Türk hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenecek konsere yoğun ilgi beklenirken Justin Timberlake’in kulis istekleri ise hayranlarını şaşırttı. Normal bilet fiyatlarının 22 bin liraya kadar ulaşırken VİP alanlar ve özel lounge bölümler için bilet fiyatları daha da yüksek. Amerikalı yıldız konserinde yeni albümünden parçalar seslendirirken kariyerini öne çıkaran şarkıları söyleyecek. Peki Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı? İşte, konser biletlerine ilişkin detaylar…
NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladığı kariyerine 2002 yılında solo olarak devam eden Justin Timberlake dünyanın birçok ülkesinde verdiği konserlerle geniş hayran kitlesine ulaştı. 10 Grammy ödüllü şarkıcı, başarılarının yanı sıra kulis istekleriyle de tanınıyor. Dünyaca ünlü yıldızın son stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da sahnede olması bekleniyor. Yazın en çok beklenen konserleri arasında yer alan Justin Timberlake konseri bilet fiyatları belli oldu.