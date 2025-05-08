Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Justin Timberlake konseri ne zaman?

NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladığı kariyerine 2002 yılında solo olarak devam eden Justin Timberlake dünyanın birçok ülkesinde verdiği konserlerle geniş hayran kitlesine ulaştı. 10 Grammy ödüllü şarkıcı, başarılarının yanı sıra kulis istekleriyle de tanınıyor. Dünyaca ünlü yıldızın son stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da sahnede olması bekleniyor. Yazın en çok beklenen konserleri arasında yer alan Justin Timberlake konseri bilet fiyatları belli oldu.