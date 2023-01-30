Kadınların evlilik hakkında terapistlerine anlattığı 4 şikayet başlığı

Araştırmalar gösteriyor ki, pek çok evli çift, bir terapistten yardım almadan önce yaşadıkları sorunları çözmekte zorlanıyor. Genellikle ilk akıllarına gelen, terapiye gitmek olmuyor. Hatta evlilik terapisine gitme süresi ortalama dört ila yedi yıl arasında değişiyor.

Evliliğini kurtarmayı amaçlayan çiftler terapiye gittiklerinde, kadınların ve erkeklerin şikayetçi oldukları konular farklılaşıyor.

Evlilik danışmanlığının nedenlerini ve etkililiğini inceleyen yakın tarihli bir araştırmaya göre, kadınların cinsel yakınlık, çocuk yetiştirme ve kıskançlık konularında endişe duyma olasılığı eşlerinden daha yüksek.

Hem erkekler hem de kadınlar, duygusal yakınlık eksikliğini, iletişim eksikliğini, güven kaybını ve ilişki dışındaki stresi, onları evlilik danışmanlığı aramaya iten faktörler olarak belirtiyor. Sonuç olarak, çoğu durumda evlilik terapisi işe yarayabiliyor. Tabii eğer her iki eş de onu yürütmekte kararlıysa... Bu, tarafların eşlerinin bakış açısını anlama istekliliği ile başlıyor.



Peki, kadınlar evlilikte en çok nelerden şikayetçi? İşte kadınların terapistleriyle paylaştığı şikayet başlıkları...