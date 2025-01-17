Kahve falında en çok çıkan figürler ve anlamları: Türk kahvesi falının simgesel yorumları

KAHVE FALINDA KALP GÖRMEK

Kalp, aşk ve duyguların sembolüdür. Yeni bir ilişki, romantik bir başlangıç veya mevcut ilişkinizde sevindirici bir gelişme yaşanabilir.

Eğer kalp çatlamış gibi görünüyorsa, duygusal bir konuda dikkatli olmanız gerekebilir.