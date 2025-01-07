Kerimcan Durmaz kimdir, ne oldu? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır.



Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.



2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.



Kendi hesabından uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.



COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.



Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı.



Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam etmektedir.