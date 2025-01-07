Kerimcan Durmaz kimdir, ne oldu? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?
Kerimcan Durmaz'ın kim olduğu ve neden gözaltına alındığı, sosyal medyada gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındığı iddiası sonrasında hayranları ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kerimcan Durmaz kimdir, ne oldu? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?
Kerimcan Durmaz olayının ne olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Peki, Kerimcan Durmaz kimdir, ne oldu?