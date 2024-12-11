Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne kıyafetiyle damgasını vuran ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan eleştirilere yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diva, dünyaca ünlü sanatçı Rihanna üzerinden gönderme yaparak, "Şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum." dedi.

Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme - 1

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Kelebek Ödülleri'nden Bülent Ersoy geçti...

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Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme - 2

Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın üstlendiği ödül töreninde Diva, giydiği kıyafetle en dikkat çekici isimlerden oldu.

50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen Ersoy, törenin ardından sosyal medyanın diline düştü.

Gece için yeşil ve kabarık bir elbise tercih eden Bülent Ersoy, "Bu kıyafet değil, marul" gibi ifadelerle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme - 3

"RIHANNA GİYDİ, BEN DE GİYDİM"

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelen eleştirilere yanıt verdi.

Diva, dünyaca ünlü sanatçı Rihanna üzerinden, "Dünya çapındaki modacılar ile madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş, ben de 'Bu pardösüyü giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım' diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım." dedi.

Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme - 4

"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"

Sağlık sorunları yaşadığı iddialarına yönelik açıklama yaparak sözlerine başlayan Ersoy, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile naçizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba Bülent Ersoy hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah." diyerek kıyafetiyle ilgili eleştirilere cevap vererek devam etti.

Kıyafetiyle ödül gecesinde damga vurmuştu! Bülent Ersoy'dan eleştirilere Rihanna ile gönderme - 5

"ÇUVAL DA GİYSEM BÜLENT ERSOY'UM"

"Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!" diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım. Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten çok güzel yaptım ooooohhhhh…

Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar. Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um... Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz.''

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