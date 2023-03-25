Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa olmaları ve adapte olmaları sağlanıyor.