Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor

Kocaeli'nin doğal yaşam parkı olan Ormanya'da yavru sevinci yaşanıyor.
Ormanya’nın en küçük üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka oldu.
Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı ve yavru alpakaya isim arayışı başladı.
Ormanya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderide en çok beğeniyi alan öneri minik Alpakanın ismi olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapıyor.
Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa olmaları ve adapte olmaları sağlanıyor.
Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular Ormanya’da doğal yaşamlarının tadını çıkarıyor.