Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor

Kocaeli'nin doğal yaşam parkı Ormanya'da yavru sevinci yaşandı. Ormanya’nın en küçük üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka oldu.

Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor - 1

Kocaeli'nin doğal yaşam parkı olan Ormanya'da yavru sevinci yaşanıyor.

Ormanya’nın en küçük üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor - 2

Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı ve yavru alpakaya isim arayışı başladı.

Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor - 3

Ormanya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderide en çok beğeniyi alan öneri minik Alpakanın ismi olacak.

Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor - 4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa olmaları ve adapte olmaları sağlanıyor.

Kocaeli doğal yaşam parkının en küçük üyesi: Yavru alpakaya isim aranıyor - 5

Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular Ormanya’da doğal yaşamlarının tadını çıkarıyor.

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