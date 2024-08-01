Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor

"ARAMALARI CEVAPSIZ KALIYOR"

Prens Harry'nin bir arkadaşı "Aramaları cevapsız kalıyor. Kral'ın sağlığı hakkında kendisine ulaşmaya çalıştı ama bu aramalar da cevapsız kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Prens Harry, eşi ve çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in güvenliği konusunda derin endişe duymaya devam ediyor ve kaynaklara göre babasından defalarca yardım istedi.

People'a konuşan bir kaynak "Harry korkuyor ve bu konuda bir şeyler yapabilecek tek kişinin babası olduğunu düşünüyor. Harry, ailesini her ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" dedi.