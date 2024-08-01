Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor
Şimdilerde kanserle mücadele eden Kral Charles ile Prens Harry'nin ilişkisinin "kötü" olduğu ve Kral'ın oğlunun aramalarını açmadığı iddia edildi.
OĞLUNU YALNIZ BIRAKTI
Kral Charles'ın 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
39 yaşındaki Sussex Dükü, en gurur duyduğu başarılarından biri olan Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak üzere geçtiğimiz mayıs ayında İngiltere'ye döndüğünde, babasının törende olmaması dikkat çekmişti. Kral'ın "yoğun" olması nedeniyle törene gelemediği iddia edilse de ikilinin arasında başka sorunlar olduğu düşünülüyor.