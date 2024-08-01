Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor

Şimdilerde kanserle mücadele eden Kral Charles ile Prens Harry'nin ilişkisinin "kötü" olduğu ve Kral'ın oğlunun aramalarını açmadığı iddia edildi.

Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor - 1

OĞLUNU YALNIZ BIRAKTI

Kral Charles'ın 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

39 yaşındaki Sussex Dükü, en gurur duyduğu başarılarından biri olan Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak üzere geçtiğimiz mayıs ayında İngiltere'ye döndüğünde, babasının törende olmaması dikkat çekmişti. Kral'ın "yoğun" olması nedeniyle törene gelemediği iddia edilse de ikilinin arasında başka sorunlar olduğu düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor - 2

İngiltere İçişleri Bakanlığı Şubat 2020 yılında Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu sırada otomatik olarak polis koruması almayı bırakacağını açıklamıştı. Prens Harry, hükümete karşı Yüksek Mahkemede açtığı davayı kaybetti.

People dergisine göre, Prens Harry babasıyla bir araya geldiğinde eşi ve çocuklarının İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili konuşmak istedi.

Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor - 3

Şubat ayında Kral'ın kanser teşhisinin ardından baba ve oğul arasında olumlu bir görüşme olmasına rağmen, o zamandan beri ikilinin iletişimi "kötüleşti".

Prens Harry'ye yakın kaynaklar, Kral'ın artık oğlunun aramalarına veya mektuplarına yanıt vermediğini söylüyor.

Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor - 4

"ARAMALARI CEVAPSIZ KALIYOR"

Prens Harry'nin bir arkadaşı "Aramaları cevapsız kalıyor. Kral'ın sağlığı hakkında kendisine ulaşmaya çalıştı ama bu aramalar da cevapsız kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Prens Harry, eşi ve çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in güvenliği konusunda derin endişe duymaya devam ediyor ve kaynaklara göre babasından defalarca yardım istedi.

People'a konuşan bir kaynak "Harry korkuyor ve bu konuda bir şeyler yapabilecek tek kişinin babası olduğunu düşünüyor. Harry, ailesini her ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" dedi.

Kral Charles, ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry'nin telefonlarını açmıyor - 5

Öte yandan,  Meghan Markle, ailesi için daha fazla güvenlik koruması için mücadele eden eşi Prens Harry'nin bu davanın peşini bırakmasını istiyor.

Kaynaklar "Sussex Düşesi Harry'yi yüzde 100 destekliyor, ancak bu davaları bırakıp mutlu olmasını ve anı yaşamasını istiyor" ifadelerini kullandı.

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