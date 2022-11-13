Kral Charles'tan cömert hareket: Çalışanlarının faturalarını ödeyecek

İngiltere Kralı III. Charles, ekonomik krizden etkilenen çalışanları için kesenin ağzını açtı. The gazetesi, Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kananan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağını yazdı.
Charles’ın söz konusu ödemeyi vergi mükelleflerinden aktarılan kazançtan değil, kendi özel gelirinden yapacağı belirtildi.
Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.
Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor" dedi.
Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmesiyle bir dizi tasarrufa imza attı. Cenaze için geleneksel olarak çağrılan 8 bin davetli sayısını 2 bine indirmekle işe başlayan Charles, 6 Mayıs 2023'te kendisi için yapılacak resmi taht törenini sadece bir günle sınırlandırdı. İngiliz geleneklerinde taht töreni günlerce sürüyordu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kral’a yumurta attığı için tutuklanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest kaldı.
York Üniversitesi’nde öğrenim gören Patrick Thelwell adlı genç, Kral ve eşi Konsort Kraliçe Camilla’ya, York kentini ziyaretleri sırasında yumurta fırlatmış, bu esnada “Bu ülke kölelerin kanıyla inşa edildi” diye bağırmıştı.