1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yapım yalnızca kazandığı ödüller, eşsiz senaryosu veya unutulmaz kadrosuyla değil, gişede elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Bir film için 1 milyar dolar barajını aşabilmek ise izleyicinin tepkisini ölçmede büyük bir rol oynuyor. Yalnızca 53 film, gişede 1 milyar dolar elde etmeyi başardı. Listeye son dahil olan film ise bu yılın hasılat rekortmeni Barbie. İşte 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin sıralaması...

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 1

53. Jurassic World: Hakimiyet (2022)

N-LIFE HABERLERİ

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 2

52. Kara Şövalye (2008)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 3

51.Hobbit Beklenmedik Yolculuk (2012)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 4

50. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 5

49. Alis Harikalar Diyarında (2010)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 6

48. Zootopia (2016)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 7

47. Yıldız Savaşları: Bölüm 1 - Gizli Tehlike (1999)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 8

46. Kayıp Balık Dori (2016)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 9

45. Despicable Me 3 (2017)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 10

44. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 11

43. Aladdin (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 12

42. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 13

41. Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı (2006)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 14

40. Toy Story 3 (2010)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 15

39. Toy Story 4 (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 16

38. Joker (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 17

37. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 18

36. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 19

35. Transformers: Age of Extinction (2014)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 20

34. Jurassic Park (1993)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 21

33. Transformers: Dark of the Moon (2011)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 22

32. Captain Marvel (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 23

31. Spider-Man: Far From Home (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 24

30. Skyfall (2012)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 25

29. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 26

28. Aquaman (2018)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 27

27. Captain America: Civil War (2016)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 28

26. Minions (2015)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 29

25. Iron Man 3 (2013)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 30

24. The Fate of the Furious (2017)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 31

23. Incredibles 2 (2018)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 32

22. Güzel ve Çirkin (2017)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 33

21. Frozen (2013)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 34

20. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 35

19. Star Wars: The Last Jedi (2017)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 36

18. Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 37

17. Black Panther (2018)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 38

16. The Super Mario Bros. Movie (2023)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 39

15. Barbie (2023)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 40

14. Yenilmezler 2 Ultron Çağı (2015)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 41

13. Frozen II (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 42

12. Top Gun: Maverick (2022)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 43

11. Furious 7 (2015)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 44

10. Yenilmezler (2012)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 45

9. Aslan Kral  (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 46

8. Jurassic World (2015)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 47

7. Spider-Man: No Way Home (2021)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 48

6. Avengers: Infinity War (2018)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 49

5. Star Wars: The Force Awakens (2015)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 50

4. Titanic (1997)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 51

3. Avatar: Suyun Yolu (2022)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 52

2. Avengers: Endgame (2019)

1 milyar dolar barajını aşmaya başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var - 53

1. Avatar (2009)

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