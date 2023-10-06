1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 53 film var
Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yapım yalnızca kazandığı ödüller, eşsiz senaryosu veya unutulmaz kadrosuyla değil, gişede elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Bir film için 1 milyar dolar barajını aşabilmek ise izleyicinin tepkisini ölçmede büyük bir rol oynuyor. Yalnızca 53 film, gişede 1 milyar dolar elde etmeyi başardı. Listeye son dahil olan film ise bu yılın hasılat rekortmeni Barbie. İşte 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin sıralaması...
53. Jurassic World: Hakimiyet (2022)