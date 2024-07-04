1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var
Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yapım yalnızca kazandığı ödüller, eşsiz senaryosu veya unutulmaz kadrosuyla değil, gişede elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Bir film için 1 milyar dolar barajını aşabilmek ise izleyicinin tepkisini ölçmede büyük bir rol oynuyor. Yalnızca 54 film, gişede 1 milyar dolar elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl listeye dahil olan film, 2023 yılının hasılat rekortmeni Barbie olmuştu. Bu yıl vizyona giren bir animasyon filmi, listede 40'ıncı sıraya yerleşti. İşte 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin sıralaması...
55. Jurassic World: Hakimiyet (2022)