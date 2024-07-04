1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yapım yalnızca kazandığı ödüller, eşsiz senaryosu veya unutulmaz kadrosuyla değil, gişede elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Bir film için 1 milyar dolar barajını aşabilmek ise izleyicinin tepkisini ölçmede büyük bir rol oynuyor. Yalnızca 54 film, gişede 1 milyar dolar elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl listeye dahil olan film, 2023 yılının hasılat rekortmeni Barbie olmuştu. Bu yıl vizyona giren bir animasyon filmi, listede 40'ıncı sıraya yerleşti. İşte 1 milyar dolar barajını aşan filmlerin sıralaması...

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 1

55. Jurassic World: Hakimiyet (2022)

N-LIFE HABERLERİ

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 2

53. Kara Şövalye (2008)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 3

52.Hobbit Beklenmedik Yolculuk (2012)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 4

51. Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 5

50. Alis Harikalar Diyarında (2010)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 6

49. Zootopia (2016)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 7

48. Yıldız Savaşları: Bölüm 1 - Gizli Tehlike (1999)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 8

47. Kayıp Balık Dori (2016)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 9

46. Despicable Me 3 (2017)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 10

45. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 11

44. Aladdin (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 12

43. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 13

42. Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı (2006)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 14

41. Toy Story 3 (2010)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 15

LİSTEYE DAHİL OLAN SON FİLM

40. Ters Yüz 2

Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2) 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu.

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 16

39. Toy Story 4 (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 17

38. Joker (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 18

37. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 19

36. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 20

35. Transformers: Age of Extinction (2014)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 21

34. Jurassic Park (1993)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 22

33. Transformers: Dark of the Moon (2011)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 23

32. Captain Marvel (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 24

31. Spider-Man: Far From Home (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 25

30. Skyfall (2012)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 26

29. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 27

28. Aquaman (2018)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 28

27. Captain America: Civil War (2016)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 29

26. Minions (2015)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 30

25. Iron Man 3 (2013)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 31

24. The Fate of the Furious (2017)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 32

23. Incredibles 2 (2018)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 33

22. Güzel ve Çirkin (2017)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 34

21. Frozen (2013)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 35

20. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 36

19. Star Wars: The Last Jedi (2017)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 37

18. Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (2011)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 38

17. Black Panther (2018)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 39

16. The Super Mario Bros. Movie (2023)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 40

15. Barbie (2023)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 41

14. Yenilmezler 2 Ultron Çağı (2015)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 42

13. Frozen II (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 43

12. Top Gun: Maverick (2022)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 44

11. Furious 7 (2015)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 45

10. Yenilmezler (2012)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 46

9. Aslan Kral  (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 47

8. Jurassic World (2015)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 48

7. Spider-Man: No Way Home (2021)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 49

6. Avengers: Infinity War (2018)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 50

5. Star Wars: The Force Awakens (2015)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 51

4. Titanic (1997)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 52

3. Avatar: Suyun Yolu (2022)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 53

2. Avengers: Endgame (2019)

1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 54 film var - 54

1. Avatar (2009)

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