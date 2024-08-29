1 milyar dolar barajını aşmayı başaran filmler: Listede yalnızca 55 film var
Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok yapım yalnızca kazandığı ödüller, eşsiz senaryosu veya unutulmaz kadrosuyla değil, gişede elde ettiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Bir film için 1 milyar dolar barajını aşabilmek ise izleyicinin tepkisini ölçmede büyük bir rol oynuyor. Yalnızca 55 film, gişede 1 milyar dolar elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl listeye dahil olan film, 2023 yılının hasılat rekortmeni Barbie olmuştu. Bu yıl vizyona giren iki film, listeye girmeyi başardı. İşte 1 milyar dolar barajını aşan filmler...
LİSTEYE GİREN SON FİLM
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrolünü paylaştığı Deadpool ve Wolverine, 2024 yılında 1 milyar dolar barajını aşan ikinci film oldu.