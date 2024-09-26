10 bine yakın kostüm yaptı! Tarihi dizi ve filmlerin aranan ismi oldu

DÜNYACA ÜNLÜ YAPIMLAR İÇİN KOSTÜM DİKTİ

Bu kostüm ve aksesuarlar, dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, "Game of Thrones", "Vikings" dizilerinin bazı karakterlerinde, TRT'nin "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizilerinin aralarında olduğu yapımlarda kullanıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti tutan jandarma personelinin alp kostümlerini de diken Kocaoğlu, hazırladığı alp temalı sünnet kıyafetleri Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarına gönderiyor.