10 bine yakın kostüm yaptı! Tarihi dizi ve filmlerin aranan ismi oldu
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki atölyesinde 5 yıldır dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2016 yılında açtığı tasarım atölyesini 2019'da memleketi Söğüt'e taşıyan 44 yaşındaki Orhan Kocaoğlu, aynı sene Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kurdu.
Müşterilerinin giyip hatıra fotoğrafı çektirdiği kostümlerin beğenilmesi üzerine çadırı kapatarak yapım şirketleriyle çalışmaya başlayan Kocaoğlu, 5 yılda 26 yerli ve yabancı dizi ile film projesine 15 kadın çalışanıyla 10 bine yakın kostüm üretti.