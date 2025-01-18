10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok
Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri haline geldikten sonra birden oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz, yıllar sonra bir filmde rol aldı. 10 yıl aradan sonra sinemaya dönen ünlü isim, "Hollywood'a temelli mi döndünüz?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.
2014 yılında bu yana hiçbir filmde rol almayan Cameron Diaz, uzun bir aradan sonra Hollywood'a geri dönme kararı aldı. Diaz, Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı "Back in Action" filmiyle beyazperdeye geri döndü.