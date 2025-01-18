10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok

Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri haline geldikten sonra birden oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz, yıllar sonra bir filmde rol aldı. 10 yıl aradan sonra sinemaya dönen ünlü isim, "Hollywood'a temelli mi döndünüz?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 1

2014 yılında bu yana hiçbir filmde rol almayan Cameron Diaz, uzun bir aradan sonra Hollywood'a geri dönme kararı aldı. Diaz, Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı "Back in Action" filmiyle beyazperdeye geri döndü.

N-LIFE HABERLERİ

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 2

Yeni filminin tanıtımı için Empire'a röportaj veren Diaz, "Hollywood'a temelli mi döndünüz?" sorusunu cevapladı.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 3

Ünlü oyuncu, "Bunu nasıl gördüğümü bilmiyorum, bir şey söylemek zor. Bir daha film yapmama hakkını ve o yönde karar verirsem 'evet' deme hakkını elimde tutuyorum. O dönem ailem ve benim için ne daha uygun gelirse ona açığım" dedi.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 4

Daha önce birçok romantik komedi filminde rol alan Diaz, "Artık romantik komedi yok, sadece anne komedisi var" diyerek bu türe geri dönmeye sıcak bakmadığını da ifade etti.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 5

52 yaşındaki Cameron Diaz, yakın zamanda yeni bir projesinin olup olmayacağını açıklamadı.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 6

OYUNCULUĞA NEDEN ARA VERDİ?

Oyunculuğa ara verdiği 10 yıllık süreçte Good Charlotte'ın gitaristi Benji Madden'la evlenen ve iki çocuk sahibi olan Cameron Diaz, Hollywood'a dönüşünü anlatırken "Ailem için tam da doğru zamandı" dedi.

Cameron Diaz oyunculuğa ara verme kararıyla ilgili ise "Aylar boyunca 12 saat çalışıyorsun ve başka bir şeye zaman kalmıyor. Huzur buldum ve kendimle ilgilenmeye başladım" ifadelerini kullanmıştı.

10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok - 7

Jim Carrey ile rol aldığı Maske filmiyle Hollywood’a adım atan Diaz, kariyeri boyunca pek çok başarılı yapıma imza attı.

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