10 yıl sonra Hollywood'a geri dönen Cameron Diaz: Artık romantik komedi yok

Ünlü oyuncu, "Bunu nasıl gördüğümü bilmiyorum, bir şey söylemek zor. Bir daha film yapmama hakkını ve o yönde karar verirsem 'evet' deme hakkını elimde tutuyorum. O dönem ailem ve benim için ne daha uygun gelirse ona açığım" dedi.