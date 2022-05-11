100 yıl önce bulunan Tutankamon'un mezarı sergi ile anılıyor

Haberler - NTV | 11.05.2022 - 10:59 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 11:04
100 yıl önce Krallar Vadisi'nin Mısır kralı Tutankamon'un bozulmamış mezarının ortaya çıkarılması, arkeolojik keşifler arasında önemli bir konuma sahip. Bu keşfin 100 yılına özel bir sergi düzenleyen Oxford Üniversitesi, arşiv fotoğraflarıyla geçmiş dönemlere dair değerli bilgiler sunuyor.
BBC’de paylaşılan Oxford Üniversitesi’ne ait olan arşiv fotoğrafları, arkeoloji fotoğrafçısı Harry Burton tarafından çekildi.
Oxford Üniversitesi’nin düzenlediği Tutankhamun: Excavating the Archive (Tutankamon: Arşivleri Kazmak) adlı yeni sergi, İngiliz Mısırbilimci Howard Carter ve ekibi tarafından ortaya çıkarılan kalıntılara ışık tutuyor.
10 yıl süren kazı işlemi esnasında tutulan notlar ve çizimler, Antik Mısır dönemindeki kraliyet mezarlarına dair ilk kanıtları sunuyor.
Serginin düzenlenmesinde rol alan Doktor Daniela Rosenow, elliden fazla yerel insanın mezar kazmada görev aldığını belirtti.
Adı bilinmeyen Mısırlı bir çocuk,Tutankamon’un mezarından çıkan kolyeyi takarken Harry Burton tarafından resmedildi.
İşte kazıya dair fotoğraflar...