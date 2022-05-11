100 yıl önce bulunan Tutankamon'un mezarı sergi ile anılıyor

100 yıl önce Krallar Vadisi'nin Mısır kralı Tutankamon'un bozulmamış mezarının ortaya çıkarılması, arkeolojik keşifler arasında önemli bir konuma sahip. Bu keşfin 100 yılına özel bir sergi düzenleyen Oxford Üniversitesi, arşiv fotoğraflarıyla geçmiş dönemlere dair değerli bilgiler sunuyor.