100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş!

Bilim insanları,1929 yılında İzmir'de bulunan ve uzun zamandır Kleopatra'nın kız kardeşi IV. Arsinoe'ye ait olduğuna inanılan bir kafatasının aslında genç bir çocuğa ait olduğunu öğrendi.

100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş! - 1

İzmir'de 100 yıl önce bulunan kafatasının Kleopatra'nın kız kardeşine ait olamadığı ortaya çıktı.

Arkeologlar 1929 yılında Efes Antik Kenti'nde yer alan Oktagon adlı yapıda bir kafatası bulmuştu. Yıllar sonra 1982'de aynı bölgede iskeletin geri kalanı ortaya çıkmıştı. Bilim insanları iskeletin VII. Kleopatra'nın üvey kız kardeşi VI. Arsinoe'ye ait olduğunu öne sürmüştü.

Ancak, Viyana Üniversitesi ve Avusturya Bilimler Akademisi'nden bir ekibin yaptığı son araştırmalar 1929 yılında bulunan kafatasının genç bir çocuğa ait olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar iskeletin muhtemelen 11 ila 14 yaşları arasındaki genç bir çocuğa ait olduğunu ve bilinmeyen bir gelişimsel bozukluğu bulunduğunu öne sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş! - 2

SEZAR'A KARŞI ÇIKMIŞTI

Aynı babayı paylaşan kız kardeşlerden küçüğü Arsinoe, MÖ 48-47'de ablası Kleopatra ve Jül Sezar'a karşı İskenderiye Kuşatması'nı yürütmüştü. Muharebeyi kaybeden Arsinoe ve birlikleri Efes'teki Artemis Tapınağı'na sığınmıştı.

Romalı general Marcus Antonius'un emriyle idam edilen Arsinoe, MÖ 41'de hayatını kaybetmişti.

100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş! - 3

Kafatasını tekrar inceleyen bilim insanları, radyokarbon tarihleme yöntemi kullanılarak kafatasının MÖ 205-36'dan kaldığı saptandı. Ayrıca kafatası ve daha sonra bulunan iskeletin aynı kişiye ait olduğu da belirlendi.

En başta kafatasının Arsinoe'ye ait olabileceğini işaret eden bulgular elde edilse de çalışmanın devamında şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı.

Kafatasının gelişim seviyesine bakıldığında 11-14 yaşları arasında birine ait olabileceği sonucuna varıldı.

100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş! - 4

Viyana Üniversitesi'nden Gerhard Weber, başyazarı olduğu çalışma hakkında "Kafatası ve uyluk kemiği üzerinde tekrar yapılan testler, Y kromozomunun varlığını açıkça gösterdi ve bu kişinin erkek olduğu sonucuna varıldı." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan araştırmacılar kafatasında bazı anomaliler de gözlemledi. Normalde 65 yaşında kaynaşan kranial sütürlerinden (kafatası çizgileri) biri zaten kapanmış ve kafatası asimetrik bir şekil almıştı.

100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş! - 5

En dikkat çekici bulgu ise yeterince gelişmemiş üst çenesiydi. İncelemeler, çocuğun çiğneme sorunları yaşadığını ve azı dişlerinden birinde aşırı yüklenmeden kaynaklanan çatlaklar oluştuğunu gösterdi.

Bu durumların nedeni kesin olarak belirlenemese de bilim insanları D vitamini eksikliği veya genetik bir rahatsızlıktan şüpheleniyor. Ancak bunu doğrulamak için yeterli DNA kalıntısı bulunmuyor.

Araştırmacılar, bu çocuğun neden Oktagon kadar önemli bir yere gömüldüğünün gizemini koruduğunu söyledi.

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