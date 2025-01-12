100 yıl önce İzmir'de bulunmuştu: Kleopatra'nın kız kardeşine ait değilmiş!

Viyana Üniversitesi'nden Gerhard Weber, başyazarı olduğu çalışma hakkında "Kafatası ve uyluk kemiği üzerinde tekrar yapılan testler, Y kromozomunun varlığını açıkça gösterdi ve bu kişinin erkek olduğu sonucuna varıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan araştırmacılar kafatasında bazı anomaliler de gözlemledi. Normalde 65 yaşında kaynaşan kranial sütürlerinden (kafatası çizgileri) biri zaten kapanmış ve kafatası asimetrik bir şekil almıştı.