11 dalda Oscar'a aday gösterilen Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once)

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları dün belli oldu.

Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Heyecanla beklenen adaylar arasında Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, 11 adaylıkla öne çıktı.