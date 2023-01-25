11 dalda Oscar'a aday gösterilen Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once)

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları dün belli oldu.
Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Heyecanla beklenen adaylar arasında Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, 11 adaylıkla öne çıktı.
Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği film, En İyi Film de dahil olmak üzere En iyi Kostüm, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Kurgu ve En İyi Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.
Başrol oyuncusu Michelle Yeoh'un En İyi Kadın Oyuncu seçildiği Altın Küre Ödülleri'nde Ke Huy Quan, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur.
Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir.
ABD’de kocasıyla birlikte bir çamaşırhane işleten Çinli-Amerikalı Evelyn ile kızı Joy arasındaki çatışmaya odaklanan filmde, ana karakter, kızının lezbiyen olduğunu Çin’den gelen babasına söylemeye cesaret edemez. Paralel bir evrenden gelen kocası Waymond tarafından akıl almaz bir yolculuğa sürüklenir.
Altyazı dergisinden Aslı Ildır, "Filmin çılgın ve hiper evreni, bir yandan Everyn’in çatlayan ve parçalanan zihnini ve ruhunu anlatmasıyla dışavurumcu ve öznel" tanımlaması yaparak, filmi şöyle analiz ediyor:
"Çoğunlukla onun zihninin yönlendirmesiyle dolaşıyoruz bu labirentin içinde. Bazen bir rüyanın dilini taklit ediyor film, çağrışımlarla ilerliyor ve karakterin hikayesindeki kilit anlara odaklanıyor. Kocasıyla giderek ailesini terk ettiği, ABD’ye göç ettiği ya da kızının doğduğu anlar gibi. Bir bilgisayar oyununu andıran küçük bir ekranda Evelyn’in karar anlarını görüyoruz, farklı kararlar dallanıp budaklanan uzun bir kader çizgisine dönüşüyor. Her yolun sonunda hem aynı hem bambaşka bir Evelyn görüyoruz: bir film yıldızı, bir opera sanatçısı, bir aşçı, bazen sadece hareketsiz bir kaya. Her karakterde ise başka bir filmin ya da türün dünyasına giriyoruz. Örneğin Evelyn’in kocasıyla ABD’ye gitmediği, Çin’de kalarak bir kung fu ustası ve film yıldızı olduğu evren bir Wong Kar Wai evreni. Seneler sonra karşılaşan aşıkların konuşmasını, Aşk Zamanı’nın arka sokaklarından birinde izliyoruz. Sadece sinematografi değil, filmin hızı da Wong Kar Wai’nin kendine has zamanına ayak uyduruyor bu sahnelerde."
Gösterildiği festivallerden ve eleştirmenlerden övgü alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için şimdiden "kült" yakıştırması yapılıyor.
Çoklu evrende anlatılan hikaye içinde seyirci, karakterlerin farklı halleri ile karşılaşıyor. Başta anlamasının biraz zor olduğu, hızlı akan temposuyla film için bazı seyircilerin odaklanma güçlüğü yarattığı eleştirileri mevcut. Ancak filmin içerisine çekme gücünün yüksekliği de seyircilerin yorumları arasında.