13 binden fazla kültürel miras Türkiye'ye döndü

ABD'DEN İADESİ SAĞLANAN BRONZ MARCUS AURELİUS HEYKELİ

Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla çıkarılarak Cleveland Sanat Müzesi'nde tespit edilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait bronz heykelinin, 10 Şubat 2025'te iadesi sağlandı.

Tarihi öneme sahip eser, Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısında yer alan onurlandırılmış imparator heykelleri arasında yer alıyor.

İNGİLTERE'DEN GÖNÜLLÜ İADE ALINAN BRONZ İMPARATOR HEYKELİ

Boubon Antik Kenti kökenli bronz imparator heykeli, 2011'de bir müzayede evinde satışa sunuldu. Eseri satın alan kişi, gönüllü olarak geçen yıl Türkiye'ye iade etti. MS 2. yüzyıl sonu ile 3. yüzyıl başına tarihlenen heykel, 2 Şubat 2024'te Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Osmanlı dönemi hattatlarından Mustafa Dede tarafından istinsah edilen ve Sultan II. Abdülhamid'in koleksiyonuna ait olduğu belirlenen Kuran-ı Kerim, 2017'de İngiltere'de satışa çıkarıldı ancak yürütülen hukuki ve diplomatik süreç sonucu ülkeye iadesi sağlandı.

Nesih hat ile 13 satır halinde yazılmış olan bu değerli mushaf, geçen yıl nisan ayında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde koruma altına alındı.