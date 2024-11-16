14. yüzyıldan kalma Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası ortaya çıktı! Açılış fiyatı 50 bin dolar

Yunus Emre Divanı'nın 14. yüzyıla tarihlenen, en kapsamlı ve en eski Yunus Emre Divanı olarak değerlendirilen ve nesillerdir aynı ailenin elinde özel bir koleksiyonda bulunan Karaman nüshası el değiştirmeye hazırlanıyor.

6 ya da 7 nüshadan biri olduğu değerlendirilen bu eseri özel mülkiyetinde bulunduran ailenin, bu kültürel ve tarihi mirası devretmek istemesiyle Yunus Emre Divanı Karaman Nüshası Türkiye içinde satışa arz edildi. 24 Kasım tarihinde kanuni ve hukuki gereklilikler yerine getirilerek İstanbul'da yapılacak müzayedede satılması sonucunda nüshanın yurt dışına çıkarılmaması ve tescilli şekilde Türkiye içerisinde kalması sağlanmış olacak.