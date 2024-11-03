15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu!
Birleşik Krallık'ta Tudor Hanedanı zamanından kalma bir malikanede çok sayıda "cadı işareti" bulundu. Uzmanlar 15. yüzyıldan kalma bu işaretlerin kötü ruhlara karşı koruma sağlamak amacıyla yapılmış olabileceğini belirtti. Halk arasında dolaşan efsaneye göre bu malikanede dolaşan bir hayalet de hala huzur bulamamış!
Birleşik Krallık’ta 15. yüzyıldan kalma Gainsborough Old Hall adlı malikanede, kötü ruhları uzak tutmak amacıyla yapıldığına inanılan "cadı işaretleri" bulundu.
English Heritage adlı kuruluşunun gönüllülerinden Rick Berry, yıllardır dikkat etmediği yanık izlerinin kötü ruhlara karşı koruma sağladığına inanılan işaretler olduğunu fark etti.