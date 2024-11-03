15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu!

ELİZABETH'İN HUZRUSUZ RUHU

Gainsborough Old Hall, yalnızca "cadı işaretleri" ile değil, içindeki hayalet hikayesi ile de yerel halk arasında efsaneleşmiş durumda. Malikanenin kurucusu Sör II. Thomas Burgh’ün kızı Elizabeth’in, alt sınıftan bir sevgiliye aşık olduğu ve bu yüzden babası tarafından eve kapatıldığı anlatılır.

Elizabeth’in bu aşk acısı içinde hayatını kaybettiği ve ruhunun hâlâ malikanede dolaştığı iddia ediliyor. Zaman zaman evde tuhaf görüntüler gören bazı ziyaretçiler, Elizabeth’in huzursuz ruhunu gördüğünü söylüyor.

Diğer yandan uzmanlar, malikanedeki bulguların doğaüstü güçlerle değil, fani içgüdülerle ilişkili olduğu kanısında.