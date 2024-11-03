15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu!

Birleşik Krallık'ta Tudor Hanedanı zamanından kalma bir malikanede çok sayıda "cadı işareti" bulundu. Uzmanlar 15. yüzyıldan kalma bu işaretlerin kötü ruhlara karşı koruma sağlamak amacıyla yapılmış olabileceğini belirtti. Halk arasında dolaşan efsaneye göre bu malikanede dolaşan bir hayalet de hala huzur bulamamış!

15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu! - 1

Birleşik Krallık’ta 15. yüzyıldan kalma Gainsborough Old Hall adlı malikanede, kötü ruhları uzak tutmak amacıyla yapıldığına inanılan "cadı işaretleri" bulundu.

English Heritage adlı kuruluşunun gönüllülerinden Rick Berry, yıllardır dikkat etmediği yanık izlerinin kötü ruhlara karşı koruma sağladığına inanılan işaretler olduğunu fark etti.

N-LIFE HABERLERİ

15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu! - 2

20 FARKLI İŞARET

English Heritage, Cadılar Bayramı’ndan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gainsborough Old Hall’da yaklaşık 20 farklı işaretin keşfedildiğini duyurdu.

Bu işaretler arasında kötü ruhları kapana kıstırdığı düşünülen daireler, Meryem Ana’nın korumasını çağıran üst üste kazınmış V harfleri ve 5 köşeli yıldızlar yer alıyor.

15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu! - 3

LANETLEME SEMBOLLERİ

Ancak bulunan semboller sadece koruma amaçlı değil. Malikanenin önceki sahibi olan tüccar William Hickman'ın kötü ünü ise bazı işaretlerin lanetleme amacıyla yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

Hatta Hickman’ın adı ters yazılarak kazınmış; o dönemde ters yazmanın, kişinin lanetlendiği anlamına geldiği biliniyor.

15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu! - 4

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN SIRLAR

English Heritage koleksiyon şefi Kevin Booth, "Bu muhteşem tarihi binaların yüzyıllardır keşfedilmeyi bekleyen sırlar taşıması gerçekten büyüleyici. Gainsborough Old Hall'un derinlerde sakladığı bu semboller, evin geçmişindeki karanlık ve çalkantılı olayları ortaya koyuyor,” diyor. Ayrıca, Booth’a göre, Gainsborough Old Hall, bir yandan sevgi, koruma ve inanç sembollerini taşırken, bir yandan da lanetlerle dolu bir hikayeyi barındırıyor.

15. Yüzyıldan kalma malikanede gizemli cadı işaretleri bulundu! - 5

ELİZABETH'İN HUZRUSUZ RUHU

Gainsborough Old Hall, yalnızca "cadı işaretleri" ile değil, içindeki hayalet hikayesi ile de yerel halk arasında efsaneleşmiş durumda. Malikanenin kurucusu Sör II. Thomas Burgh’ün kızı Elizabeth’in, alt sınıftan bir sevgiliye aşık olduğu ve bu yüzden babası tarafından eve kapatıldığı anlatılır.

Elizabeth’in bu aşk acısı içinde hayatını kaybettiği ve ruhunun hâlâ malikanede dolaştığı iddia ediliyor. Zaman zaman evde tuhaf görüntüler gören bazı ziyaretçiler, Elizabeth’in huzursuz ruhunu gördüğünü söylüyor.

Diğer yandan uzmanlar, malikanedeki bulguların doğaüstü güçlerle değil, fani içgüdülerle ilişkili olduğu kanısında.

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