1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli Yalova Müze'sine taşındı

HEYKELİN HİKAYESİ

Baş Melek Mikail'in kabartmada, ayaklarının altındaki bir ejderhayı ezer vaziyette tasvir edildiğini aktaran Müze Müdürü Sinan Özbey, "Pek çok kaynakta adı geçen Baş Melek Mikail, gökyüzünde çıkan bir savaşta kendi melekleriyle birlikte ejderhanın melekleriyle bir savaşa girer ve savaştan sonra da ejderha ve melekleri yenilerek gökyüzünden kovulur. Ejderhanın da şeytanı temsil ettiği bilinmekte" diye konuştu.