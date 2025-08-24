17. yüzyıl Osmanlı batığında yeni buluntular: Bir müzeyi dolduracak eşya çıktı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Kızlan Osmanlı Batığı'nda Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli buluntular çıkarıldı. 17. yüzyıl Osmanlı batığında 36 tüfek, 50'den fazla humbara, Çin porselenleri, mühür, satranç takımı ve günlük yaşam eşyaları bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince (SUDEMER) yürütülen kazılar, Türkiye'de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olma özelliği taşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da 2021'de dalış yaptığı bölgedeki Osmanlı dönemi batığındaki kazı çalışmaları uzman ekiplerce yürütülüyor.