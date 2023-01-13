1700 yıllık zemin taşları aslına uygun onarılacak

"DÖŞEME TAŞLARI TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR"

Yenikapı'nın kentin askeri kapılarından biri olduğunu belirten Karaaslan, "Burada özel yetiştirilen askeri birliklerin surların dışına çıkarak operasyonlar yapıp tekrar sur içine dönmeleri için döşemelerin uygun olması gerekiyordu. Biz bunu bekliyorduk, kazı çalışmalarında da bu döşemeyi görünce mutlulukla karşıladık. Geç Roma dönemine ait bu döşeme taşları titizlikle temizleniyor" dedi.