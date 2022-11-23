1899 dizisine çalıntı suçlaması

Dark dizisinin yapımcılarının yeni projesi 1899 yayınlandıktan sonra suçlamaları da beraberinde getirdi. Dizinin yapımcılarına intihal suçlaması var.
Brezilyalı çizgi roman yazarı Mary Cagnin, yaptığı paylaşımda dizinin 2016'da yayımladığı Black Silence'la benzerliklerini iddia etti.
Brezilyalı yazar, "Şoktayım. 1899 dizisi 2016'da yayımladığım Black Silence çizgi romanıyla birebir aynı. Hepsi burada. Siyah piramit. Gemide ölümler. Farklı ırklardan oluşan mürettebat. Görünürde tuhaf ve açıklanamayan şeyler. Gözlerdeki semboller" dedi.
Brezilyalı yazar, 2017'de katıldığı bir kitap fuarında yabancı yayıncılara eserinin İngilizce çevirisini verdiğini, çizgi romanının bu şekilde bulunmuş olabileceğini belirtti.
Yıllardır tek hayalinin dünyaca tanınan eserler üretmek olduğunu söyleyen Cagnin, 1899'u gördükten sonra tüm gün ağladığını ifade etti.