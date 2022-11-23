 1899 dizisine çalıntı suçlaması | N-Life

1899 dizisine çalıntı suçlaması

Dark dizisinin yapımcılarının yeni projesi '1899'un yayınlanması ve popüler olmasının arından yapımcılara intihal suçlaması geldi. Brezilyalı çizgi roman yazarı Mary Cagnin, dizinin 2016'da yayınladığı Black Silence'la benzerliklerini öne sürdü.

1899 dizisine çalıntı suçlaması - 1

Dark dizisinin yapımcılarının yeni projesi 1899 yayınlandıktan sonra suçlamaları da beraberinde getirdi. Dizinin yapımcılarına intihal suçlaması var.


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Brezilyalı çizgi roman yazarı Mary Cagnin, yaptığı paylaşımda dizinin 2016'da yayımladığı Black Silence'la benzerliklerini iddia etti.


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Brezilyalı yazar, "Şoktayım. 1899 dizisi 2016'da yayımladığım Black Silence çizgi romanıyla birebir aynı. Hepsi burada. Siyah piramit. Gemide ölümler. Farklı ırklardan oluşan mürettebat. Görünürde tuhaf ve açıklanamayan şeyler. Gözlerdeki semboller" dedi.


1899 dizisine çalıntı suçlaması - 4

Brezilyalı yazar, 2017'de katıldığı bir kitap fuarında yabancı yayıncılara eserinin İngilizce çevirisini verdiğini, çizgi romanının bu şekilde bulunmuş olabileceğini belirtti.


1899 dizisine çalıntı suçlaması - 5

Yıllardır tek hayalinin dünyaca tanınan eserler üretmek olduğunu söyleyen Cagnin, 1899'u gördükten sonra tüm gün ağladığını ifade etti.

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