1899 dizisine çalıntı suçlaması

Brezilyalı yazar, "Şoktayım. 1899 dizisi 2016'da yayımladığım Black Silence çizgi romanıyla birebir aynı. Hepsi burada. Siyah piramit. Gemide ölümler. Farklı ırklardan oluşan mürettebat. Görünürde tuhaf ve açıklanamayan şeyler. Gözlerdeki semboller" dedi.





