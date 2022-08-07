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19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.08.2022 - 14:44 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 14:46

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Carmen" balesi ile başladı.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 1

Kalesi'nin Kuzey Hendeği'nde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu sanatseverlerle buluştu.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 2

Koreografisi Aida Gomez'e ait gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da izledi.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 3

İLGİYLE KARŞILANDI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandığını söyledi.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 4

Karahan, festivalde birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancını yaşadıklarını, dansseverlerin ilgi ve desteğini hissettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 5

Gösteri sonunda ayakta alkışlana dans topluluğuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çiçek verdi.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 6

Çeşitli gösterilerle devam edecek festival, 19 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" adlı eseri sahnelemesiyle sona erecek.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nden görüntüler...

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 7
19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 8
19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 9
19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı - 10

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