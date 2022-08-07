Haberler - Anadolu Ajansı | 07.08.2022 - 14:44 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 14:46
Bodrum Kalesi'nin Kuzey Hendeği'nde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu sanatseverlerle buluştu.
Koreografisi Aida Gomez'e ait gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da izledi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandığını söyledi.
Karahan, festivalde birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancını yaşadıklarını, dansseverlerin ilgi ve desteğini hissettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Gösteri sonunda ayakta alkışlana dans topluluğuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çiçek verdi.
Çeşitli gösterilerle devam edecek festival, 19 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" adlı eseri sahnelemesiyle sona erecek.
19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nden görüntüler...