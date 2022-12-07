2 bin yıllık 'Hermes' ve 'Herme' heykelcikleri ilk kez sergide

Yunan tanrılarının en kurnazı ve hızlısı' olarak bilinen ‘Hermes'e ait 2 bin yıllık gümüş heykelcik ile aynı dönemden, kent sınırlarını korumak için konulan 'Herme' adlı 2 heykelcik ve 1 heykel başı, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı.