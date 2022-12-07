2 bin yıllık 'Hermes' ve 'Herme' heykelcikleri ilk kez sergide

Yunan tanrılarının en kurnazı ve hızlısı' olarak bilinen ‘Hermes'e ait 2 bin yıllık gümüş heykelcik ile aynı dönemden, kent sınırlarını korumak için konulan 'Herme' adlı 2 heykelcik ve 1 heykel başı, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı.
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturuluyor.
Bu ayki sergide; ‘Zeus’ ile ‘Maia'nın oğlu, 'tanrıların en kurnazı ve hızlısı' olarak bilinen, Roma döneminden ‘Hermes'e ait gümüş heykelcik ile kent sınırlarını koruması için konulan 'Herme' adlı 2 bronz heykelcik ve 1 mermer heykel başı yer alıyor.
Gümüş malzemeden yapılan, 8 santimetre büyüklüğündeki ‘Hermes'in tasvir edildiği heykelcikte, kanatlı başlığa sahip figürün saçı ve yüz hatları belirgin şekilde görülebiliyor. Başı hafif sağa dönük, sol kolla omzunda nesne tutan ‘Hermes'in vücut hatları da belirgin görülüyor.
'Herme’ adlı heykelcik ise 5,4 santimetre boyunda ve bronz malzemeden yapılırken, figürün saçları, gözü, burnu ve ağız bölümünün ise basit detaylarla gösterildiği görülüyor. ‘Herme’ adlı bronz malzemeden yapılmış diğer heykelcik ise 6,1 santimetre boyu, ince dikdörtgen kaide üzerinde yukarı doğru genişleyen gövdesi ve omuz bölümünde iki çıkıntısıyla göze çarpıyor.
Uzun sakalı çizgi taramalarla belirginleştirilmiş olan heykelcikte figürün yüz hatları da görülebiliyor. Son figür ise mermer malzemeden heykel başı olarak dikkat çekiyor. 35 santimetre boyunda, burun kısmı kırık olan eserde figürün yüz detaylarının belirginliği göze çarpıyor.