2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi?

12 İSKELET KALINTISI

Anıt mezar olduğu düşünülen bu yapı, 1989 yapımı Indiana Jones: Son Macera'da (Indiana Jones and the Last Crusade) "kutsal kaseye" ev sahipliği yapıyordu.

Nebati Krallığına ait olduğu düşünülen mezar kazılarında 12 farklı kişiye ait iskeletler ile bronz, demir ve seramikten yapılmış çeşitli gömü eşyaları ortaya çıkarıldı.