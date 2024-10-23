2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi?

Arkeologlar, Indiana Jones filminde de anlatılan antik bir medeniyete ait 2 bin yıllık mezar kalıntılarını ortaya çıkardı. Ürdün'ün Petra kentinde keşfedilen bu bulgular, bazı arkeologlar için büyük bir keşif olarak görülürken, bazıları da abartıldığını söylüyor.

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 1

2 BİN YILLIK

Ürdün'ün Petra kentinde geçen hafta yapılan keşif, arkeoloji dünyasında tartışmalara yol açtı.

Arkeologlar geçen hafta antik kent Petra'da yer alan el Hazne'nin (Hazine) altında 2 bin yıllık bir mezar bulduklarını duyurmuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 2

12 İSKELET KALINTISI

Anıt mezar olduğu düşünülen bu yapı, 1989 yapımı Indiana Jones: Son Macera'da (Indiana Jones and the Last Crusade) "kutsal kaseye" ev sahipliği yapıyordu.

Nebati Krallığına ait olduğu düşünülen mezar kazılarında 12 farklı kişiye  ait iskeletler ile bronz, demir ve seramikten yapılmış çeşitli gömü eşyaları ortaya çıkarıldı.

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 3

"FİLMDEKİ İLE AYNI"

Ayrıca, bir iskeletin elinde Indiana Jones filmindeki kadehe benzeyen bir seramik kap bulundu.

Discovery Channel'da yayınlanan bir belgeselde yer alan Amerikalı televizyon sunucusu Josh Gates, "Kadehe benzeyen bir şey gördüğümüzde hepimiz donup kaldık" diyerek antik kapla ilgili heyecanını paylaştı. Gates, bu nesnenin Indiana Jones filmindeki Kutsal Kase'ye neredeyse birebir benzediğini belirtti.

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 4

GERÇEK Mİ ABARTI MI?

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nden ve kazı ekibinden Richard Bates, NPR'a "Petra bölgesindeki diğer tüm mezarlara bakarsanız, sadece birkaçında insan kalıntıları olduğunu ve bunların da epey bölük pörçük olduğunu görürsünüz; oysa bu mezarda bütün halde 12 ceset var" diyerek keşfin önemine dikkat çekti. 

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 5

TARİHİ KEŞİF

Gates, "Bu belki de Petra'da şimdiye kadar bulunan en önemli mezar ve tarihi boyutlarda bir keşif" dedi. 

Uzmanlar, bu yeni bulguların, Nabatiler hakkında daha fazla bilgi edinme umudunu artırdığını ve medeniyetin gizemini çözme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 6

"ZATEN BİLİNİYORDU"

Ancak bazı uzmanlar, bu keşfin abartıldığını savunuyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Lucy Wadeson, mezarın varlığının zaten bilindiğini belirtti. 

Wadeson'ın kendi "kutsal kase" keşfinin, Nebatilerin öbür dünya hakkında neye inandıklarını daha fazla öğrenmek olacağını söyledi. 

ABD'deki East Carolina Üniversitesi'nden Megan Perry ise Petra'da birçok mezar kazdığını ve içlerinde gömüler olduğunu söyledi. Perry  "Araştırma yapmamış kişiler dışında kimse şaşırmıyor!" ifadelerini kullandı. 

2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi? - 7

KUTSAL KASE NEDİR?

Kutsal Kase, Hristiyanlıkta İsa'nın Son Akşam Yemeği'nde kullandığına inanılan bir kadehtir. Genellikle, İsa'nın kanının döküldüğü anın sembolü olarak kabul edilir.

Kutsal Kase'nin, aynı zamanda Orta Çağ efsanelerinde önemli bir yer tuttuğu ve Şövalyeler tarafından arandığına dair hikayeler mevcuttur. Özellikle Arthurian mitolojisinde, bu kase "kutsal" bir nesne olarak görülür ve çeşitli efsanelere konu olmuştur. Indiana Jones serisinde de bu tema işlenmiş, Kutsal Kase'nin peşinde koşan maceralar anlatılmıştır

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