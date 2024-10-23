2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi?

TARİHİ KEŞİF

Gates, "Bu belki de Petra'da şimdiye kadar bulunan en önemli mezar ve tarihi boyutlarda bir keşif" dedi.

Uzmanlar, bu yeni bulguların, Nabatiler hakkında daha fazla bilgi edinme umudunu artırdığını ve medeniyetin gizemini çözme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.