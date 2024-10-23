2 bin yıllık keşif tartışma yarattı: "Kutsal Kase" abartı mı, gerçek mi?
Arkeologlar, Indiana Jones filminde de anlatılan antik bir medeniyete ait 2 bin yıllık mezar kalıntılarını ortaya çıkardı. Ürdün'ün Petra kentinde keşfedilen bu bulgular, bazı arkeologlar için büyük bir keşif olarak görülürken, bazıları da abartıldığını söylüyor.
2 BİN YILLIK
Ürdün'ün Petra kentinde geçen hafta yapılan keşif, arkeoloji dünyasında tartışmalara yol açtı.
Arkeologlar geçen hafta antik kent Petra'da yer alan el Hazne'nin (Hazine) altında 2 bin yıllık bir mezar bulduklarını duyurmuştu.