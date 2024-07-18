2 bin yıllık Pompeii gizemi: Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış
M.S. 79 yılında Pompeii'de Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından şehrin ikinci bir felaketle sarsıldığı ortaya çıktı. 2 bin yıllık yeni keşif, Pompeii'nin gizemini daha da karmaşık hale getirdi.
M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından Pompeii şehri, tarihin en büyük volkanik felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Patlama, bölgeyi kül ve lavla kapladı ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son yapılan araştırmalar, felaketin boyutlarını daha da karmaşık hale getiriyor.