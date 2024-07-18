2 bin yıllık Pompeii gizemi: Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış

Her ikisi de 50'li yaşlarında olan iki erkek iskeletten birinin, büyük bir duvar parçasının çökmesi sonucu aniden ezilerek öldüğü, bir diğer iskeletin ise kendisini korumak için bulunduğu yerde yuvarlak bir ahşap nesne ile korunmaya çalıştığı belirtildi.