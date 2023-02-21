20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı

Londra merkezli Christie's Müzayede Evi'nde 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi tamamlandı.

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde 28 Şubat'ta açık artırmaya sunulacak olan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi "20th/21st Century: London Evening Sale" ve "The Art of the Surreal Evening Sale"in ön gösterimi tamamlandı.

Satışta sergilenecek eserler arasında, 900 bin ile 1,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucio Fontana'nın (1899-1968), Il Guerriero (Savaşçı) heykeli de yer alıyor.

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 2

Satışta sergilenecek eserler arasında 15-20 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun (1956), Femme dans un rocking-chair (Sallanan Saldalyedeki Kadın) tablosu da yer alıyor.

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 3

900 bin ile 1,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucio Fontana'nın (1899-1968), Il Guerriero (Savaşçı) heykeli ve Alberto Giacometti'nin (1901-1966) Chandelier for Peter Watso adlı eseri de yer alıyor.

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 4

3,5-5,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un (1945-1946) Scillonian Beachscape tablosu

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 5

 2,5-3,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Georg Baselitz'in (1938) Elke I tablosu

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 6

Rene Magritte'nin (1950) Le retour tablosu

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 7

Ewa Juszkiewicz'in (2014) Sisters (Kız kaedeşler) tablosu

İşte ön gösterimi tamamlanan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nden görüntüler...

20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 8
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 9
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 10
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 11
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 12
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 13
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 14
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 15
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 16
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 17
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 18
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 19
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 20
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 21
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - 22

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