20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde 28 Şubat'ta açık artırmaya sunulacak olan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi "20th/21st Century: London Evening Sale" ve "The Art of the Surreal Evening Sale"in ön gösterimi tamamlandı.
Satışta sergilenecek eserler arasında, 900 bin ile 1,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucio Fontana'nın (1899-1968), Il Guerriero (Savaşçı) heykeli de yer alıyor.
Satışta sergilenecek eserler arasında 15-20 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun (1956), Femme dans un rocking-chair (Sallanan Saldalyedeki Kadın) tablosu da yer alıyor.
900 bin ile 1,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucio Fontana'nın (1899-1968), Il Guerriero (Savaşçı) heykeli ve Alberto Giacometti'nin (1901-1966) Chandelier for Peter Watso adlı eseri de yer alıyor.
3,5-5,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un (1945-1946) Scillonian Beachscape tablosu
2,5-3,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Georg Baselitz'in (1938) Elke I tablosu
Rene Magritte'nin (1950) Le retour tablosu
Ewa Juszkiewicz'in (2014) Sisters (Kız kaedeşler) tablosu
İşte ön gösterimi tamamlanan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nden görüntüler...