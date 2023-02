20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde 28 Şubat'ta açık artırmaya sunulacak olan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi "20th/21st Century: London Evening Sale" ve "The Art of the Surreal Evening Sale"in ön gösterimi tamamlandı.

Satışta sergilenecek eserler arasında, 900 bin ile 1,5 milyon sterlin aralığında satılması beklenen Lucio Fontana'nın (1899-1968), Il Guerriero (Savaşçı) heykeli de yer alıyor.