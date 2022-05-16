2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 16:24 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 16:28

2004'te Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Ruslana, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek amacıyla Antalya'da düzenlenen konserde sahne aldı.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 1

'nın Konsolosluğu ve Antalya Ukraynalılar Topluluğu tarafından düzenlenen hayır fuarına, 2004'te İstanbul'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Ruslana da katıldı.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 2

Ruslana, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor bir savaş döneminden geçtiğini ve halkının tüm dünyadan destek beklediğini söyledi.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 3

"ÇOK GENÇ İNSANLARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Savaşta ülkesinin silahsız ve güçsüz kaldığını belirten Ukraynalı sanatçı, şunları söyledi:

"Ukrayna'da çocuklar, sivil nüfus, erkekler ve askerler ölüyor. Çok genç insanlarımızı kaybediyoruz. Sadece birkaç ay önce müzik ve sanat yaratıyorlardı. Ama şu an ellerine silah almak zorunda kaldılar. Ukrayna'nın durumu şu an çok sıkıntılı. Çok fazla sivil nüfusu kaybetti" dedi.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 4

"RUS ORDUSU EVLERİMİZİ YOK ETTİ"

Savaştan dolayı çok fazla insanın işkence çektiğini belirten Ruslana, "Kadınların, çocukların ne kadar işkence çektiğini kameraya bile söyleyemiyorum. Rus ordusu evlerimizi yok etti, Ukrayna'yı Mars'a çevirdi. Hiçbir bina ve yaşam alanı kalmadı. Ama Ukraynalılar ayakta kalıyor ve bunun karşılığını veriyor. Ukraynalılar çok dürüst ve sıcakkanlı insanlardır. O yüzden siz bizi destekleyebilir, güvenebilirsiniz" dedi.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 5

Ruslana, daha sonra açık alanda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinliğe Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ve Ukrayna vatandaşları katıldı.

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 6

İşte Ukrayna halkına destek amacıyla düzenlenen konserden yansıyanlar...

2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 7
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 8
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 9
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 10
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 11
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 12
2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi - 13

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