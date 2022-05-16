2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi

"RUS ORDUSU EVLERİMİZİ YOK ETTİ"

Savaştan dolayı çok fazla insanın işkence çektiğini belirten Ruslana, "Kadınların, çocukların ne kadar işkence çektiğini kameraya bile söyleyemiyorum. Rus ordusu evlerimizi yok etti, Ukrayna'yı Mars'a çevirdi. Hiçbir bina ve yaşam alanı kalmadı. Ama Ukraynalılar ayakta kalıyor ve bunun karşılığını veriyor. Ukraynalılar çok dürüst ve sıcakkanlı insanlardır. O yüzden siz bizi destekleyebilir, güvenebilirsiniz" dedi.