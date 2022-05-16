2004 Eurovision birincisi Ruslana Ukrayna vatandaşları için Antalya'da sahnedeydi

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 16:24 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 16:28
Ruslana, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor bir savaş döneminden geçtiğini ve halkının tüm dünyadan destek beklediğini söyledi.
Savaşta ülkesinin silahsız ve güçsüz kaldığını belirten Ukraynalı sanatçı, şunları söyledi:
"Ukrayna'da çocuklar, sivil nüfus, erkekler ve askerler ölüyor. Çok genç insanlarımızı kaybediyoruz. Sadece birkaç ay önce müzik ve sanat yaratıyorlardı. Ama şu an ellerine silah almak zorunda kaldılar. Ukrayna'nın durumu şu an çok sıkıntılı. Çok fazla sivil nüfusu kaybetti" dedi.
Savaştan dolayı çok fazla insanın işkence çektiğini belirten Ruslana, "Kadınların, çocukların ne kadar işkence çektiğini kameraya bile söyleyemiyorum. Rus ordusu evlerimizi yok etti, Ukrayna'yı Mars'a çevirdi. Hiçbir bina ve yaşam alanı kalmadı. Ama Ukraynalılar ayakta kalıyor ve bunun karşılığını veriyor. Ukraynalılar çok dürüst ve sıcakkanlı insanlardır. O yüzden siz bizi destekleyebilir, güvenebilirsiniz" dedi.
Ruslana, daha sonra açık alanda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Etkinliğe Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar ve Ukrayna vatandaşları katıldı.
İşte Ukrayna halkına destek amacıyla düzenlenen konserden yansıyanlar...