2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Kahve Günü, 2015'teUluslararası Kahve Organizasyonu tarafından resmi olarak kutlanmaya başlandı. Kahvenin tarihi çok daha eskiye dayanıyor; 15. yüzyıldan itibaren Yemen'de keşfedilip içilmeye başlandı. Kahvenin kültürel önemi ve sosyal bağları, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda gelişti. Peki, Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır?

2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 1

Dünya Kahve Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan bir etkinliktir. Kahve Günü, 2015 yılında Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından resmi olarak kutlanmaya başlandı. Ancak kahve ile ilgili kutlamalar çok daha eskiye, kahvenin tarihine dayanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 2

Kahve kültürünü, çeşitlerini ve tüketim alışkanlıklarını kutlamak amacıyla düzenlenir. Bu günde, kahve severler buluşup, kahve tadımı yapabilir ve kahvenin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 3

KAHVE GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Dünya Kahve Günü, kahvenin kültürel ve sosyal önemini vurgulamak için düzenlenir. İşte anlam ve önemi:

Kültürel Değer: Kahve, birçok kültürde sosyal etkileşim ve sohbetlerin önemli bir parçasıdır. Bu gün, kahve kültürünü kutlamak için bir fırsat sunar.

Farkındalık: Kahve üretimi süreci, sürdürülebilir tarım ve çiftçi hakları gibi konulara dikkat çekmek için bir platform sağlar.

Tüketim Alışkanlıkları: Kahve severler, farklı kahve türlerini deneyerek yeni lezzetler keşfedebilirler.

Topluluk Oluşturma: Kahve, insanları bir araya getiren bir içecek olduğundan, bu gün sosyal etkinlikler ve topluluk buluşmaları için bir fırsat yaratır.

2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 4
2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 5

TÜRKİYE'NİN KAHVELERİ 146 ÜLKEDE AĞIZLARI TATLANDIRDI 

Kahvenin ekonomik değeri ve sosyal etkileri hakkında farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bu gün kapsamında, sürdürülebilir kahve üretiminin önemine de dikkat çekiliyor. Türkiye'nin sattığı kahveye en fazla talep gösteren ülkeler ise yıllara göre değişiklik gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belarus ve Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla kahve ihracatı gerçekleştirilen ülkeler oldu. Bu dönemde Türkiye'nin kahveleri 146 ülkede ağızları tatlandırdı.

Belarus, KKTC, Suudi Arabistan ve Azerbaycan da bu yılın 8 ayında Türkiye'nin sattığı kahveleri en çok tercih eden ülkeler arasında yer aldı.

2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır? - 6

YAKLAŞIK 5 YILDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ ALIM YAPILDI

Türkiye'nin kahve ithalatı ise 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 1 milyar 504 milyon 122 bin 96 dolar seviyesini buldu.

Kahve ithalatı 2020'de 187,6 milyon dolar, 2021'de 221,1 milyon dolar, 2022'de 374 milyon dolar ve 2023'te 437 milyon dolar oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde de ithalat 284,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Brezilya, Hollanda ve Almanya, Türkiye'nin en çok kahve satın aldığı ülkeler olarak öne çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER