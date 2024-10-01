2015'ten beri kutlanıyor: Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır?
Dünya Kahve Günü, 2015'teUluslararası Kahve Organizasyonu tarafından resmi olarak kutlanmaya başlandı. Kahvenin tarihi çok daha eskiye dayanıyor; 15. yüzyıldan itibaren Yemen'de keşfedilip içilmeye başlandı. Kahvenin kültürel önemi ve sosyal bağları, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda gelişti. Peki, Bugün Dünya Kahve Günü mü? Kahve Günü ne zaman kutlanır?
Dünya Kahve Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan bir etkinliktir. Kahve Günü, 2015 yılında Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından resmi olarak kutlanmaya başlandı. Ancak kahve ile ilgili kutlamalar çok daha eskiye, kahvenin tarihine dayanıyor.