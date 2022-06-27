Galeri

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 11:34 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:44

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Silk Sonic, 3 ödülle gecenin kazananı olurken; Sean “Diddy” Combs, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldı. Törende ayrıca Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü verildi. En İyi Yeni Şarkıcı seçilen Latto, ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı. İşte 2022 BET Ödülleri'ni kazananlar ve geceden yansıyan renkli kareler...

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 1

, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Taraji P. Henson üstlendi. 

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Ünlü şarkıcı Lizzo'nun, 'About Damn Time' adlı son hiti ile sahnede güçlü bir performans sergilediği törende, sahneye çıkan pek çok isim, ABD'de birçok eyalette kürtaja erişimi kısıtlayan mahkeme kararını eleştiren konuşma yaptı.

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Brandy'nin Jack Harlow ile sürpriz performans sergilediği gecede Mariah Carey de Latto ile yaptığı sahne şovuyla beğeni topladı.

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Sean "Diddy" Combs'un Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldığı BET Ödülleri'nde, Oscar'da Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen Will Smith En İyi Erkek Oyuncu seçildi. 

İşte 2022 BET Ödülleri'nin kazananları ve geceden renkli kareler...

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ KADIN R&B/POP ŞARKICISI

Jazmine Sullivan

EN İYİ ERKEK R&B/POP ŞARKICISI

The Weeknd

EN İYİ GRUP

Silk Sonic (Bruno Mars ve Anderson .Paak)

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - "Essence"

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ KADIN HİP HOP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ ERKEK HİP HOP ŞARKICISI

Kendrick Lamar

YILIN KLİBİ

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "Smokin Out The Window"

EN İYİ KLİP YÖNETMENİ

Anderson .Paak

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Latto

YILIN ALBÜMÜ

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "An Evening with Silk Sonic" 

BET HER ÖDÜLÜ

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Tems (Nijerya)

EN İYİ FİLM

"King Richard"

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith - "King Richard" 

EN İYİ KADIN OYUNCU

Zendaya - "Euphoria" / "Spider-Man: No Way Home" 

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 9

GENÇ YILDIZLAR ÖDÜLÜ

Marsai Martin

YILIN KADIN SPORCUSU

Naomi Osaka

YILIN ERKEK SPORCUSU

Stephen Curry

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 10

BET Ödülleri gecesinden yansıyanlar

2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 11
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 12
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 13
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 14
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 15
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 16
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 17
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 18
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 19
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 20
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 21
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 22
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 23
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 24
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 25
2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu - 26

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER