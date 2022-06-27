2022 BET Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 11:34 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:44
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Taraji P. Henson üstlendi.
Ünlü şarkıcı Lizzo'nun, 'About Damn Time' adlı son hiti ile sahnede güçlü bir performans sergilediği törende, sahneye çıkan pek çok isim, ABD'de birçok eyalette kürtaja erişimi kısıtlayan mahkeme kararını eleştiren konuşma yaptı.
Brandy'nin Jack Harlow ile sürpriz performans sergilediği gecede Mariah Carey de Latto ile yaptığı sahne şovuyla beğeni topladı.
Sean "Diddy" Combs'un Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldığı BET Ödülleri'nde, Oscar'da Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen Will Smith En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
İşte 2022 BET Ödülleri'nin kazananları ve geceden renkli kareler...
EN İYİ KADIN R&B/POP ŞARKICISI
Jazmine Sullivan
EN İYİ ERKEK R&B/POP ŞARKICISI
The Weeknd
EN İYİ GRUP
Silk Sonic (Bruno Mars ve Anderson .Paak)
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
Wizkid feat. Justin Bieber & Tems - "Essence"
EN İYİ KADIN HİP HOP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
EN İYİ ERKEK HİP HOP ŞARKICISI
Kendrick Lamar
YILIN KLİBİ
Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "Smokin Out The Window"
EN İYİ KLİP YÖNETMENİ
Anderson .Paak
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Latto
YILIN ALBÜMÜ
Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - "An Evening with Silk Sonic"
BET HER ÖDÜLÜ
Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"
EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI
Tems (Nijerya)
EN İYİ FİLM
"King Richard"
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Will Smith - "King Richard"
EN İYİ KADIN OYUNCU
Zendaya - "Euphoria" / "Spider-Man: No Way Home"
GENÇ YILDIZLAR ÖDÜLÜ
Marsai Martin
YILIN KADIN SPORCUSU
Naomi Osaka
YILIN ERKEK SPORCUSU
Stephen Curry