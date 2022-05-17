2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 10:52 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:55

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 1

dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenecek olan  Film Festivali, bu akşam başlıyor. 'Titane' ve 'Fire' filmlerinin yıldızı Vincent Lindon'ın jüri başkanı olduğu festivalin jüri üyeleri Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols ve Joachim Trier.

Festivalin açılış filmi, Michel Hazanavicius'un 'Z' adlı yapımı olacak.

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 2

'nin etkisi sinema dünyasında küçümsenmeyecek bir değer taşıyor. Öyle ki 2019'da Altın Palmiye (Palme d’Or) kazanan Bong Joon-ho imzalı Parazit (Parasite) filmi, Oscar'da En İyi Film seçilerek tarihe geçti. 

Japon yapımı Drive My Car filmi de dünya prömiyerini 2021 Cannes Film Festivali'nde yapmasının ardından Altın Palmiye için yarıştı ve En İyi Senaryo da dahil olmak üzere üç ödül kazandı.

Şimdi, 28 Mayıs'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan bu yılın kazananları merakla bekleniyor. 

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 3

CANNES FİLM FESTYİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ

  • Eo, Jerzy Skolimowski
  • Tchaïkovski’s Wife, Kirill Serebrennikov
  • Boy From Heaven, Tarik Saleh
  • Leila’s Brothers, Saeed Roustaee
  • Showing Up, Kelly Reichardt
  • Decision To Leave, Park Chan-Wook
  • Triangle Of Sadness, Ruben Östlund
  • RMN, Cristian Mungiu
  • Nostalgia, Mario Martone
  • Broker, Hirokazu Kore-eda 
  • Armageddon Time, James Gray
  • Close, Lukas Dhont
  • Frère Et Sœur, Arnaud Desplechin
  • Stars At Noon, Claire Denis
  • Tori And Lokita, Jean-Pierre ve Luc Dardenne
  • Crimes Of The Future, David Cronenberg
  • Les Amandiers, Valeria Bruni Tedeschi
  • Holy Spider, Ali Abbasi

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 4

Elvis

Baz Luhrmann'ın filmi, efsane müzisyen Elvis Presley'nin hikayesini anlatıyor. Başrolde Austin Butler ve Tom Hanks var.

The Natural History of Destruction

Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen WG Sebald hava bombardımanının dehşeti hakkında çektiği belgeselle Cannes'a dönüyor. 

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 5

Crimes of the Future

Yönetmen David Cronenberg'in filmi, insanların transhümanizme uyum sağlamak zorunda olduğu gelecekteki bir dünyayı anlatıyor. 

Showing Up

Michelle Williams'ın başrolde yer aldığı Kelly Reichardt'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatı yeni bir gösteriyle alt üst olmak üzere olan bir heykeltıraşı konu alıyor. 

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 6

Stars at Noon

Avrupalı sinema ikonu Claire Denis'in hayata geçirdiği film, Peter Weir'in The Year of Living Dangerously adlı sömürgecilik ıstırabını anlatan kitabından izler taşıyor.

Broker Advertisement

Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın ilk Kore dilindeki filmi, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Film, insanların istenmeyen yeni doğan bebekleri bırakabilecekleri “bebek kutuları”nı anlatıyor. 

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 7

One Fine Morning

Mia Hansen-Løve'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Léa Seydoux var. Bekar bir anne olan Sandra'nın yaşlı babasına bakıcı bulmaya çalışırken eski bir arkadaşıyla yoğun bir ilişkiye başladığı filmin temelinde, sınır tanımayan tutku yatıyor.

Men

Film, tüm erkeklerin birbirine tuhaf bir şekilde benzediği ürkütücü bir İngiliz kırsalındaki huzursuzluğu anlatıyor.

2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler - 8

Silent Twins

Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczyńska'nın filminde başrollerde Letitia Wright ve Tamara Lawrance yer alıyor ve ikiz kardeşleri canlandırıyor. Filmde birbirlerinden başka kimseyle konuşmayan, 'outsider art' (ham sanat) romanları yazan kardeşler, sonunda kundakçılık ve hırsızlıktan Broadmoor psikiyatri hastanesine gönderiliyor.

Paris Memories

Virginie Efira'nın başrolde yer aldığı Alice Winocour imzalı dramada, Paris'te bir barda terörist saldırıya yakalanan bir kadının yaşadığı ruhsal sorunlarla, parçalanmış hatıralarla boğuşması ve geçmişini yeniden inşa etmek için kararlı bir girişimde bulunması anlatılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER