2022 Cannes Film Festivali bugün başlıyor: Öne çıkan filmler

Cannes Film Festivali'nin etkisi sinema dünyasında küçümsenmeyecek bir değer taşıyor. Öyle ki 2019'da Altın Palmiye (Palme d’Or) kazanan Bong Joon-ho imzalı Parazit (Parasite) filmi, Oscar'da En İyi Film seçilerek tarihe geçti.

Japon yapımı Drive My Car filmi de dünya prömiyerini 2021 Cannes Film Festivali'nde yapmasının ardından Altın Palmiye için yarıştı ve En İyi Senaryo da dahil olmak üzere üç ödül kazandı.

Şimdi, 28 Mayıs'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan bu yılın kazananları merakla bekleniyor.