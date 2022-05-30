2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi olan Hüzün Üçgeni'ne dair

‘YILIN EN MİDE BULANDIRICI FİLMİ’

BBC’nin ‘Yılın en mide bulandırıcı’ filmi olarak nitelediği yapım, içerdiği rahatsız edici sahnelerle ‘sosyal bir komedi’ örneği sunuyor. Kusma sahnelerinin seyircileri oldukça rahatsız ettiği ve bu neden ötürü filmden erken ayrılanlar olduğu belirtildi.