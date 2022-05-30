2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi olan Hüzün Üçgeni'ne dair

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 15:24 - Son Güncelleme : 30.05.2022 - 15:25
Fransız Rivierası’nda her yıl saygın filmlere ve ünlü isimlere ev sahipliği yapan Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ ödülünün sahibi ‘Hüzün Üçgeni’ isimli film oldu.
Prestijli ‘Palme d’Or’ (Altın Palmiye) ödülüyle festivalden ayrılan filmin başrollerinde Woody Harrelson, Harris Dickinson, Hanna Oldenburg, Charlbi Dean ve Carolina Gynning gibi isimler yer alıyor.
BBC’nin ‘Yılın en mide bulandırıcı’ filmi olarak nitelediği yapım, içerdiği rahatsız edici sahnelerle ‘sosyal bir komedi’ örneği sunuyor. Kusma sahnelerinin seyircileri oldukça rahatsız ettiği ve bu neden ötürü filmden erken ayrılanlar olduğu belirtildi.
İsveçli yönetmen Ruben Östlund’ün yazıp yönettiği film, sosyal normları eleştiren bir hiciv örneği taşıyor. Modellik yapan Carl ve Yaya çifti, moda dünyasında hakimiyetlerini sürdürürken lüks bir deniz gezisine davet edilirler. Ultra zengin yolcuların bulunduğu gezide havanın giderek kötüleşmesiyle yat alabora olur. Kendini tek edilmiş bir adada milyarderler ve geminin hizmetlileriyle bulan çift, hiyerarşik dengenin bozulduğu bir ortamda hayatta kalmaya çalışır.
Yönetmen Östlund’ın ‘The Square’ isimli filmi 2017 yılında Altın Palmiye’nin sahibi olmuştu. Östlund’un ilk İngilizce filmi Hüzün Üçgeni için “Filmi izleyen herkesin çıktığında konuşabileceği bir şeyler olsun istedik. Sinemayı eşsiz bir deneyim olarak kılan şey hepimizin beraber izleyebiliyor olmamız” ifadelerini kullanmıştı.
İki buçuk saatlik bir seyir sunan film, absürt detayların öne çıktığı politik bir söylem içeriyor. Özelikle adaya düşen 8 kişinin hayatta kalmaya çalışırken ekonomik güçlerinin ve Instagram takipçi sayılarının etkisiz kalması, filmin vermek istediği mesajı dolaylı yoldan seyirciye iletiyor.
Filmin adı olan ‘Hüzün Üçgeni’ ise kaşların arasında beliren çizgilere ve o bölgede oluşan üçgene atıfta bulunuluyor. Filmde Harris Dickinson’ın canlandırdığı Carl karakteri, botox ile bu üçgenden kurtulmaya çalışıyor.