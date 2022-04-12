2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr | 12.04.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 12.04.2022 - 11:09
İngiliz fotoğrafçı Scott Wilson’ın ‘Anger Management’ (Öfke Kontrolü) isimli çalışması, Kolorado’dadaki bir atın yerden toz kaldırma anını yakalıyor.
İskoçya tepelerini çeken İtalyan fotoğrafçı Lorenzo Poli, manzara kategorisinin kazanan ismi oldu.
Çekyalı fotoğrafçı Roman Vondrous’un spor kategorisinde üçüncü olduğu fotoğraf, pandemi kısıtlamalarını hiçe sayan futbol fanlarının ayaklı merdivenle maçı izlemesini gösteriyor.
Avusturalyalı spor fotoğrafçısı Adam Petty tarafından çekilen bu fotoğraf, 2020 Japonya Yaz Olimpiyatları’ndaki atletlerin suya atlama anını yakalıyor.
‘The Children of the Financial Collapse in Venezuela’ (Venezuela’daki Finansal Çöküşün Çocukları) isimli fotoğraf Danimarkalı fotoğrafçı Jan Grarup’a ait.
Japonyalı fotoğrafçı Shunta Kimura’nın bu fotoğrafı Bangladeş’te balık tutan bir kadını resmederken ülkedeki iklim değişikliğinin etkilerini yansıtıyor.
Yunan fotoğrafçı George Tatakis, geleneksel elbiseler içindeki kadınları resmediyor.
‘Özgürlük’ diye bağıran Jacob Chansley’nin bu fotoğrafı Amerikalı fotoğrafçı Win McNamee’ye ait.
İtalyan fotoğrafçı Federico Borella’nın çektiği ‘Exotic Apetite- Inside the Italian Exotic Animal Trade’ ( Egzotik İştah- İtalyan Egzotik Hayvan Ticareti) isimli fotoğraf, plastik kutudaki hayvanları resmediyor.
Yılın Fotoğrafçısı ödülünü alan Adam Ferguson’un çektiği bu fotoğraf, Guatemala’daki 17 yaşındaki Stephanie Solano’yu gösteriyor. Solano, elindeki aygıtla fotoğrafını kendi çekiyor.
Yine Adam Ferguson’a ait olan bu fotoğraf ise Meksika sınırındaki Carlos Soyos ve oğlu Enderson’ın Guatemala City’den ABD’ye olan yolculuklarını konu alıyor.