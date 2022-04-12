2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr | 12.04.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 12.04.2022 - 11:09

Teknoloji şirketi Sony’nin sponsorluğunda gerçekleşen ve 170 bin fotoğrafın incelendiği 2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Meksika sınırından ABD’ye giriş yapmaya çalışan mültecileri resmeden Avusturalyalı fotoğrafçı Adam Ferguson ‘Yılın Fotoğrafçısı’ ödülünü aldı.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 1

İngiliz fotoğrafçı Scott Wilson’ın ‘Anger Management’ (Öfke Kontrolü) isimli çalışması, Kolorado’dadaki bir atın yerden toz kaldırma anını yakalıyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 2

İskoçya tepelerini çeken İtalyan fotoğrafçı Lorenzo Poli, manzara kategorisinin kazanan ismi oldu.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Çekyalı fotoğrafçı Roman Vondrous’un spor kategorisinde üçüncü olduğu fotoğraf, pandemi kısıtlamalarını hiçe sayan futbol fanlarının ayaklı merdivenle maçı izlemesini gösteriyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Avusturalyalı spor fotoğrafçısı Adam Petty tarafından çekilen bu fotoğraf, 2020 Japonya Yaz Olimpiyatları’ndaki atletlerin suya atlama anını yakalıyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 5

‘The Children of the Financial Collapse in Venezuela’ (Venezuela’daki Finansal Çöküşün Çocukları) isimli fotoğraf Danimarkalı fotoğrafçı Jan Grarup’a ait.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Japonyalı fotoğrafçı Shunta Kimura’nın bu fotoğrafı Bangladeş’te balık tutan bir kadını resmederken ülkedeki iklim değişikliğinin etkilerini yansıtıyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Yunan fotoğrafçı George Tatakis, geleneksel elbiseler içindeki kadınları resmediyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 8

‘Özgürlük’ diye bağıran Jacob Chansley’nin bu fotoğrafı Amerikalı fotoğrafçı Win McNamee’ye ait.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 9

İtalyan fotoğrafçı Federico Borella’nın çektiği ‘Exotic Apetite- Inside the Italian Exotic Animal Trade’ ( Egzotik İştah- İtalyan Egzotik Hayvan Ticareti) isimli fotoğraf, plastik kutudaki hayvanları resmediyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 10

Yılın Fotoğrafçısı ödülünü alan Adam Ferguson’un çektiği bu fotoğraf, Guatemala’daki 17 yaşındaki Stephanie Solano’yu gösteriyor. Solano, elindeki aygıtla fotoğrafını kendi çekiyor.

2022 Dünya Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 11

Yine Adam Ferguson’a ait olan bu fotoğraf ise Meksika sınırındaki Carlos Soyos ve oğlu Enderson’ın Guatemala City’den ABD’ye olan yolculuklarını konu alıyor.

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