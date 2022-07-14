2022 Emmy Ödülleri'nin sunucusu Dwayne Johnson

2022 Emmy Ödülleri’nin aday isimleri önceki gece açıklandı. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu. Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.