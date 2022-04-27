2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 14:05 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 14:20

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı kapsamındaki samba yarışması sona erdi. Renkli 'şampiyonlar geçidi'nin ardından, kazanan dans okulu ilan edildi.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 1

İki yıllık salgın arasından sonra yeniden sahalara dönen dünyanın en büyük karnavalı tüm coşkusuyla sürüyor. ’nın Rio de Janeiro şehrinde geçen hafta başlayan Rio Karnavalı, samba okullarından dansçıların gösterişli şovlarına sahne oldu.   

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 2

Samba dans yarışmasının kazananı Grande Rio okulu oldu. 

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 3

Karnaval alanı Sambadrome’da yapılan yarışmanın ardından kazanan okulun üyeleri, zaferlerini böyle kutladı.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 4

Birbirinden renkli kostümler giyen dansçılar, müzisyenler ve yürüyen dans platformlarıyla cuma ve cumartesi günleri geçit düzenleyen 12 samba okulundan altısı dün gece ‘şampiyonlar geçidi’nde yürüdü.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 5

Samba okullarına müzik ve dans gösterileri aracılığıyla bir hikaye anlatmaları için belli bir süre verildi ve ortaya konan şov, jüri heyeti tarafından değerlendirilerek gecenin sonunda kazanan okul açıklandı.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 6

Omicron varyantının ülke geneline yayılması nedeniyle yetkililer bu yıl “blocos” adı verilen büyük çaplı karnaval sokak partilerine izin verilmediğini, fakat küçük çaplı partilerin yapılabileceğini söylemişti. Vali Paes karnaval açılışında, “Belediye, insanların kamusal alanda bir araya gelmesini ve kutlama yapmasını engellemeyecek, fakat bu çok büyük boyutta olamaz” diye konuşmuştu.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 7

Rio Karnavalı, 30 Nisan’a kadar sürecek.

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 8

İşte cuma-cumartesi düzenlenen geçitten ve dün gece yapılan törenden yansıyanlar...

2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 9
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 10
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 11
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 12
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 13
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 14
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 15
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 16
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 17
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 18
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 19
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 20
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 21
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 22
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 23
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 24
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 25
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 26
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 27
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 28
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 29
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 30
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 31
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 32
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 33
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 34
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 35
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 36
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 37
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 38
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 39
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 40
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 41
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 42
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 43
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 44
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 45
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 46
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 47
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 48
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 49
2022 Rio Karnavalı'nda kazanan belli oldu - 50

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