2022 sonrasına ertelenen devam filmleri

Haberler | 25.04.2022 - 12:43 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:45

Pandemi etkisinde kalan sinema sektörü normale dönmeye çalışırken, stüdyolar gelecek filmlerinin çıkış tarihlerini yeniden düzenlemeye devam ediyor. Covid-19 nedeniyle vizyon tarihlerindeki gecikmeler, önceden planlanmış devam filmlerinde ertelemelere neden oldu. İşte 2022'de çıkması beklenen ancak 2023'e kalan bazı büyük film serileri...

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 1

Indiana Jones 5

Çıkış tarihi: 29 Haziran 2023

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 2

Transformers: Rise of the Beasts

Çıkış tarihi: 9 Haziran 2023

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 3

John Wick 4

Çıkış tarihi: 24 Mart 2023

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 4

Mission: Impossible 7

Çıkış tarihi: 14 Temmuz 2023

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 5

Spider-Man: Into The Spider-Verse (1. Bölüm)

Çıkış tarihi: 2 Haziran 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse (2. Bölüm)

Çıkış tarihi: 29 Mart 2024

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 6

2022'den sonra çıkacağı doğrulanan filmler

Star Wars: Rogue Squadron

Çıkış tarihi: 22 Aralık 2023

Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) 10

Çıkış tarihi: 19 Mayıs 2023

The Avengers 5

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Mad Mad: Fury Road

Çıkış tarihi: 24 Mayıs 2024

Star Trek 4

Çıkış tarihi:  Aralık 2023

Monsterverse: Gozdilla vs. Kong

Çıkış tarihi:  Bilinmiyor

2022 sonrasına ertelenen devam filmleri - 7

Jumanji 3

Çıkış tarihi:  Bilinmiyor

Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi)

Çıkış tarihi:  Bilinmiyor

Bond 26 

Çıkış tarihi:  Bilinmiyor

Beverly Hills Cop 4

Çıkış tarihi:  Bilinmiyor

Dune 2

Çıkış tarihi: 20 Ekim 2023

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Çıkış tarihi: Ağustos 2023

 

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