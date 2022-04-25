2022 sonrasına ertelenen devam filmleri

Haberler | 25.04.2022 - 12:43 - Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:45
Indiana Jones 5
Çıkış tarihi: 29 Haziran 2023
Transformers: Rise of the Beasts
Çıkış tarihi: 9 Haziran 2023
John Wick 4
Çıkış tarihi: 24 Mart 2023
Mission: Impossible 7
Çıkış tarihi: 14 Temmuz 2023
Spider-Man: Into The Spider-Verse (1. Bölüm)
Çıkış tarihi: 2 Haziran 2023
Spider-Man: Across the Spider-Verse (2. Bölüm)
Çıkış tarihi: 29 Mart 2024
Star Wars: Rogue Squadron
Çıkış tarihi: 22 Aralık 2023
Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) 10
Çıkış tarihi: 19 Mayıs 2023
The Avengers 5
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Mad Mad: Fury Road
Çıkış tarihi: 24 Mayıs 2024
Star Trek 4
Çıkış tarihi: Aralık 2023
Monsterverse: Gozdilla vs. Kong
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Jumanji 3
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi)
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Bond 26
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Beverly Hills Cop 4
Çıkış tarihi: Bilinmiyor
Dune 2
Çıkış tarihi: 20 Ekim 2023
Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Çıkış tarihi: Ağustos 2023