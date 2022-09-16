2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu

Haberler | 16.09.2022 - 12:29
Tüm kategorilerde birinci
Fotoğraf: Erlend Haarberg
Norveç
Çevrede kuşlar kategorisi gümüş ödül
Fotoğraf: Paul Mckenzie
Kenya
Çevrede kuşlar kategorisi bronz ödül
Fotoğraf: Mario Suarez Porras
İspanya
Detay kategorisi altın ödül
Fotoğraf: Andy Pollard
Falkland Adaları
Detay kategorisi bronz ödül
Fotoğraf: Sue Dougherty
Kanada
Kuş davranışı kategorisi altın ödül
Fotoğraf: Peter Ismert
ABD
Kuş davranışı kategorisi gümüş ödül
Fotoğraf: Henley Spiers
İskoçya
Kuş davranışı kategorisi bronz ödül
Fotoğraf: Simon d’Entremont
Kanada
Kent kuşları kategorisi altın ödül
Fotoğraf: Ammar Alsayed Ahmed
Birleşik Arap Emirlikleri
Kent kuşları kategorisi gümüş ödül
Fotoğraf: Laszlo Potozky
Romanya
Kent kuşları kategorisi bronz ödül
Fotoğraf: Kerry Wu
ABD
Kuşlar uçuşta kategorisi altın ödül
Fotoğraf: Raoul Slater
Avustralya
Kuşlar uçuşta kategorisi gümüş ödül
Fotoğraf: Mark Williams
İngiltere
Portre kategorisi altın ödül
Fotoğraf: Ly Dang
ABD
Portre kategorisi gümüş ödül
Fotoğraf: Brad James
Kanada
Portre kategorisi bronz ödül
Fotoğraf: Richard Flack
Güney Afrika