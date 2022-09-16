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2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu

Haberler | 16.09.2022 - 12:29

2022 yılının Kuş Fotoğrafçıları Yarışması’nda kazananlar açıklandı. Norveç'in Tysfjord kentinin karla kaplı dağlarının üzerinde uçan dağ kartavuğunun fotoğrafı, dünyanın dört bir yanından 20 binden fazla başvurunun yapıldığı, dünyanın en büyük kuş fotoğrafçılığı yarışmasında büyük ödülü aldı.

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 1

Tüm kategorilerde birinci

: Erlend Haarberg

Norveç

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 2

Çevrede kuşlar kategorisi gümüş ödül 

Fotoğraf: Paul Mckenzie

Kenya

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 3

Çevrede kuşlar kategorisi bronz ödül

Fotoğraf: Mario Suarez Porras

İspanya

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 4

Detay kategorisi altın ödül

Fotoğraf: Andy Pollard

Falkland Adaları

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 5

Detay kategorisi bronz ödül

Fotoğraf: Sue Dougherty

Kanada

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 6
2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 7

Kuş davranışı kategorisi altın ödül

Fotoğraf: Peter Ismert

ABD

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 8

Kuş davranışı kategorisi gümüş ödül

Fotoğraf: Henley Spiers

İskoçya

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 9

Kuş davranışı kategorisi bronz ödül

Fotoğraf: Simon d’Entremont

Kanada

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 10

Kent kuşları kategorisi altın ödül

Fotoğraf: Ammar Alsayed Ahmed

Birleşik Arap Emirlikleri

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 11

Kent kuşları kategorisi gümüş ödül

Fotoğraf: Laszlo Potozky

Romanya

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 12

Kent kuşları kategorisi bronz ödül

Fotoğraf: Kerry Wu

ABD

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 13

Kuşlar uçuşta kategorisi altın ödül

Fotoğraf: Raoul Slater

Avustralya

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 14

Kuşlar uçuşta kategorisi gümüş ödül

Fotoğraf: Mark Williams

İngiltere

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 15

Portre kategorisi altın ödül

Fotoğraf: Ly Dang

ABD

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 16

Portre kategorisi gümüş ödül

Fotoğraf: Brad James

Kanada

2022 Yılın Kuş Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları belli oldu - 17

Portre kategorisi bronz ödül

Fotoğraf: Richard Flack

Güney Afrika

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