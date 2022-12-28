2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler

Çin yapımı bilim kurgu türündeki film, 460 milyon dolar hasılat ile 10. sırada yer aldı.
Çin yapımı savaş filmi dünya çapında 626, 5 milyon dolar hasılat elde etti.
Başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman'ın yer aldığı yeni Thor: Love and Thunder, 761 milyon dolar kazanarak yılın en çok hasılat elde eden ikinci Marvel filmi oldu.
Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz’in yer aldığı film, 770 milyon dolar kazanarak 7. sıraya yerleşti
Marvel'ın ses getiren son filmi Black Panther: Wakanda Forever, dünya çapında 790 milyon dolar elde etti.
2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu 889 milyon dolar kazandı.
Animasyon tutkunlarının ve çocukların severek izlediği serinin son filmi, tüm dünyada 939 milyon dolar hasılat elde etti.
Başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen gibi isimlerin yer aldığı film, 955 milyon dolar hasılat elde etti.
Başrollerinde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın rol aldığı Jurassic World serisinin üçüncü filmi 1 milyar 3 milyon dolar kazandı.
Tom Cruise’un son filmi ‘Top Gun: Maverick’ bu yıl rekor üstüne rekor kırdı. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi,1 milyar 489 milyon dolar hasılat ederek yılın en çok kazanan filmi oldu.