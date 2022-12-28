2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler

Pandeminin etkisini yitirmesiyle film sektörünün yeniden canlandığı 2022 yıl, dijital platformlarla rekabet halinde olan sinema salonlarında pek çok yapımı izleyiciyle buluşturdu. Sevilen serilerin devam filmlerinin gişeye hakim olduğu bu yılın en çok kazanan filmi 1 milyar 489 milyon dolar hasılat elde ederek 1. sıraya yerleşti. İşte 2022 yılında dünyada en çok hasılat yapan filmler ve hasılatları...

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 1

MOON MAN

Çin yapımı bilim kurgu türündeki film, 460 milyon dolar hasılat ile 10. sırada yer aldı.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 2

WATER GATE BRIDGE

Çin yapımı savaş filmi dünya çapında 626, 5 milyon dolar hasılat elde etti.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 3

THOR: LOVE AND THUNDER

Başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman'ın yer aldığı yeni Thor: Love and Thunder, 761 milyon dolar kazanarak yılın en çok hasılat elde eden ikinci Marvel filmi oldu.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 4

THE BATMAN

Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz’in yer aldığı film, 770 milyon dolar kazanarak 7. sıraya yerleşti

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 5

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Marvel'ın ses getiren son filmi Black Panther: Wakanda Forever, dünya çapında 790 milyon dolar elde etti.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 6

AVATAR: SUYUN YOLU

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu 889 milyon dolar kazandı.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 7

MINIONS: GRU'NUN YÜKSELİŞİ

Animasyon tutkunlarının ve çocukların severek izlediği serinin son filmi, tüm dünyada 939 milyon dolar hasılat elde etti.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 8

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA

Başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen gibi isimlerin yer aldığı film, 955 milyon dolar hasılat elde etti.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 9

JURASSIC WORLD: DOMINION

Başrollerinde Chris Pratt  ve Bryce Dallas Howard'ın rol aldığı Jurassic World serisinin üçüncü filmi 1 milyar 3 milyon dolar kazandı.

2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler - 10

TOP GUN: MAVERICK

Tom Cruise’un son filmi ‘Top Gun: Maverick’ bu yıl rekor üstüne rekor kırdı. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi,1 milyar 489 milyon dolar hasılat ederek yılın en çok kazanan filmi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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