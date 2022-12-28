2022 yılında dünyada en çok hasılat elde eden filmler

TOP GUN: MAVERICK

Tom Cruise’un son filmi ‘Top Gun: Maverick’ bu yıl rekor üstüne rekor kırdı. Tony Scott imzalı orijinal 'Top Gun'dan 36 yıl sonra gelen devam filmi,1 milyar 489 milyon dolar hasılat ederek yılın en çok kazanan filmi oldu.