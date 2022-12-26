2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler

Ryan Gosling, Chris Evans ve Ana de Armas'ı bir araya getiren film, Marvel filmlerine yön veren Russo kardeşler tarafından çekildi. Yıldız kadro her ne kadar beklentiyi artırsa aksiyon sahneleri ve yetersiz senaryo hayal kırıklığına uğrattı.
Jared Leto'nun Morbius karakterini canlandırdığı Marvel filmi, yüksek beklenti yaratsa da karşılığını veremedi.
Disney klasiğinin live-action teknolojisiyle buluştuğu Pinokyo, Forrest Gump'da beraber çalışan Robert Zemeckis ve Tom Hanks'i bir araya getirse de o büyülü dünyayı yaratmada yetersiz kaldı.
David O. Russell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerine Margot Robbie ve Christian Bale'in yer aldığı film, tutarsız hikayesi ile izleyicileri tatmin etmedi.
Dwayne Johnson'ın ilk kez bir süper kahraman olarak başrolde yer aldığı film, DC filmlerinin sürdürdüğü hayal kırıklığına bir yenisini ekledi.
İşte 2022 yılında bekleneni vermeyen diziler...
Yüzüklerin Efendisi evrenini televizyona taşıyan The Lord of the Rings: The Rings of Power, hayranların seriye olan özlemini dindirse de eksiklikleri dizinin hayal kırıklığı yaratmasına sebep oldu.
Oscar Isaac’in birden fazla kişiliğe sahip bir süper kahramanı canlandırdığı film, Marvel dizileri arasında öne çıkmayı başaramadı.
Viola Davis, Michelle Pfeiffer ve Gillian Anderson gibi usta oyuncuları bir araya getiren dizi, first lady'lerin hayatını yansıtmada yetersiz kaldı.
Zaman Yolcusunun Karısı adlı ünlü romandan uyarlanan dizi, izleyici ve eleştirmenlerden tam not almayı başaramadı.
Kraliyet ailesinin skandallara dolu hayatını konu alan The Crown dizisi, yeni sezonda Prenses Diana'nın hikayesine odaklanacağını açıkladığında heyecan yaratsa da bekleneni veremedi.
Distopik bir gelecekte geçen dizi, ilk sezonlarında yakaladığı başarıyı 5. sezonda devam ettiremedi.