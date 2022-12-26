2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler

2022 yılı sinema ve televizyon dünyası için oldukça zengin bir yıl oldu. Birbirinden özgün senaryolar ve başarılı performanslar izleyiciyi tatmin etmeyi başarsa da kimi yapımlar beklentiyi karşılamadı. İşte CNN'e göre 2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler...

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 1

THE GRAY MAN

Ryan Gosling, Chris Evans ve Ana de Armas'ı bir araya getiren film, Marvel filmlerine yön veren Russo kardeşler tarafından çekildi. Yıldız kadro her ne kadar beklentiyi artırsa aksiyon sahneleri ve yetersiz senaryo hayal kırıklığına uğrattı.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 2

MORBIUS

Jared Leto'nun Morbius karakterini canlandırdığı Marvel filmi, yüksek beklenti yaratsa da karşılığını veremedi.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 3

PINOCCHIO

Disney klasiğinin live-action teknolojisiyle buluştuğu Pinokyo, Forrest Gump'da beraber çalışan Robert Zemeckis ve Tom Hanks'i bir araya getirse de o büyülü dünyayı yaratmada yetersiz kaldı.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 4

AMSTERDAM

David O. Russell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerine Margot Robbie ve Christian Bale'in yer aldığı film, tutarsız hikayesi ile izleyicileri tatmin etmedi.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 5

BLACK ADAM

Dwayne Johnson'ın ilk kez bir süper kahraman olarak başrolde yer aldığı film, DC filmlerinin sürdürdüğü hayal kırıklığına bir yenisini ekledi.

İşte 2022 yılında bekleneni vermeyen diziler...

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 6

GÜÇ YÜZÜKLERİ

Yüzüklerin Efendisi evrenini televizyona taşıyan The Lord of the Rings: The Rings of Power, hayranların seriye olan özlemini dindirse de eksiklikleri dizinin hayal kırıklığı yaratmasına sebep oldu.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 7

MOON KNIGHT

Oscar Isaac’in birden fazla kişiliğe sahip bir süper kahramanı canlandırdığı film, Marvel dizileri arasında öne çıkmayı başaramadı.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 8

THE FIRST  LADY,

Viola Davis, Michelle Pfeiffer ve Gillian Anderson gibi usta oyuncuları bir araya getiren dizi, first lady'lerin hayatını yansıtmada yetersiz kaldı.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 9

THE TIME TRAVELER’S WIFE

Zaman Yolcusunun Karısı adlı ünlü romandan uyarlanan dizi, izleyici ve eleştirmenlerden tam not almayı başaramadı.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 10

THE CROWN

Kraliyet ailesinin skandallara dolu hayatını konu alan The Crown dizisi, yeni sezonda Prenses Diana'nın hikayesine odaklanacağını açıkladığında heyecan yaratsa da bekleneni veremedi.

2022 yılında hayal kırıklığına uğratan filmler ve diziler - 11

THE HANDMAID’S TALE

Distopik bir gelecekte geçen dizi, ilk sezonlarında yakaladığı başarıyı 5. sezonda devam ettiremedi.

N-LIFE HABERLERİ

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