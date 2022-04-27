2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı

2022’nin ilk aylarında okuyucuyla buluşan İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? hedefleri belirlemede ve onları gerçekleştirmede nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini konu alıyor. Bu kitapta kendinize ‘Yeteneğimizi, merakımızı nasıl keşfederiz ve nasıl geliştiririz’ veya ‘Kendi talihimizin mimarı olabilir miyiz’ gibi sorulara cevap bulacaksınız.