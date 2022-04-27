2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap

Haberler - ntv.com.tr | 27.04.2022 - 09:00 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 09:08

Yıllar geçsede değerini kaybetmeyen klasikler veya keşfedilmeyi bekleyen yeni hikayelerle kitap okuma alışkanlığını geliştirmenin tam zamanı. İşte 2022 yılında mutlaka okuma listenize almanız gereken 10 kitap önerisi...

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 1

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı

2022’nin ilk aylarında okuyucuyla buluşan İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? hedefleri belirlemede ve onları gerçekleştirmede nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini konu alıyor. Bu kitapta kendinize ‘Yeteneğimizi, merakımızı nasıl keşfederiz ve nasıl geliştiririz’ veya ‘Kendi talihimizin mimarı olabilir miyiz’ gibi sorulara cevap bulacaksınız.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 2

Seyir - Piraye

2019 yılında yayımlandığı andan itibaren okuyucuların çok sevdiği bir kitap olan Seyir, kişisel bir dönüşüm hikayesini konu alıyor. Mina karakteri üzerinden kırgınlıkları, savruluşları ve aşkı tadacağınız bu roman, altüst olmuş hayatın nasıl iyileştirilebileceğini gösteriyor.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 3

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Son zamanların en çok konuşulan eserlerinden bir olan Kurtlarla Koşan Kadın, günümüzde kadınlara biçilen rollere de atıfta bulunan bir anlatımla kadınlar ve kurtların benzer yönlerini aktarıyor. İçselleştirilen duyguları ve bilinçaltına yerleşen algıları ele almasıyla herkesin okuması gereken zamansız bir eser.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 4

Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

Kitap, otoriter bir gelecekte geçen distopik bir dünya senaryosu sunuyor. Kitap okumanın yasak olduğu ve itfaiyecilerin kitapları yaktığı bir dönemde kitapların büyülü dünyasına kapılan bir itfaiye erinin hikayesine tanık olacaksınız.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 5

Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama - Beyhan Budak

'Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?’ sorusunu soran kitap, mutluluğun aslında aradığınız yerde olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Yola çıkma sürecini kabullenme, zayıflıklarla barışma ve duygularını benimseme üzerine bir yolculuk için bu kitaba başvurabilirsiniz.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 6

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

2020 yılında Goodreads’ın en iyi romanı seçilen Gece Yarısı Kütüphanesi, ‘Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var’ söylemini eşsiz bir hikaye ile sunuyor. Kitap, başkahraman Nora’nın gece yarısı girdiği bir kütüphanede yüzleştiği hayallerini ve korkularını konu alıyor.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 7

Elveda Aşk – Sinan Akyüz

2021 yılın son aylarında raflarda yerini alan Elveda Aşk, Çanakkale Savaşı dönemini ve o dönem ailesini geride bırakıp askere giden öğrencileri konu alıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan kitabı bu sene mutlaka listenize dahil edin.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 8

Taksii - Ayşe Kulin

Ayşe Kulin’in 90’lı yıllarda İstanbul taksilerinde yaşadığı deneyimleri sunan kitap, mesleklerini kötüye kullanan taksicilere göndermelerde bulunurken iyi sürücülere de saygı duruşunda bulunuyor.

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 9

Dune – Frank Herbert

1960’lı yıllarda Frank Herbert tarafından yazılan Dune, insanoğlunun gezegenleri kolonileştirebildiği ve teknolojinin ileri seviyede olduğu bir hikaye sunuyor. Arrakis çölünde bulunan baharat üzerine döndürülen entrikalar ve politik oyunlar, günümüz dünyasına da ışık tutuyor. 

2022 yılında mutlaka okumanız gereken 10 kitap - 10

Ermiş - Halil Cibran

“İnsan için tüm amaçlarını susuzluktan çatlamış dudaklara ve tüm yaşamı bir çeşmeye dönüştüren bir armağandan daha büyüğü yoktur kuşkusuz” diyen Cibran, insan yaşamı üzerine zengin bilgiler sunuyor.

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