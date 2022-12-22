2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi

Dünya'dan Ay'ın görünümü
Jüpiter'in uydularından Ganymede
Güneş
Mars'ta çalışma yapan NASA'dan görüntüler
Mars'ın üzerinde donmuş su birikintileri
Mars'ta enkaz alanı
Artemis 1 roketinin fırlatılma anı
Artemis I görevinden çekilen bir kare
The Orion adlı uzay aracından Ay'ın görünümü
Jüpiter'in Kuzey Kutbu'na yakın açıdan bakış
NASA'ın ilk siyahi asıllı kadın astronotu Jessica Watkinks
Samanyolu Galaksisi'ndeki bir kara delik
Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı bir görüntü
Jüpiter
M74 adlı spiral galaksi
340 ışık yılı uzaktaki Tarantula Bulutsusu
Protostar L1527 olarak bilinen çok genç yıldız
SpaceX Falcon 9 roketinin arkasında bıraktığı iz
Gemini Rasathanesi bir dizi galaksiyi görüntüledi.