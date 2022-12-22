2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından çekilen fotoğrafları bir araya getiren CNN, 2022 yılında uzaya yapılan keşif seyahatlerinde evreni bambaşka bir açıdan ele alan en iyi fotoğrafları sıraladı. İşte 2022’nin en iyi uzay fotoğrafları...

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 1

Dünya'dan Ay'ın görünümü

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 2

Jüpiter'in uydularından Ganymede

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 3

Güneş

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 4

Mars'ta çalışma yapan NASA'dan görüntüler

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 5

Mars'ın üzerinde donmuş su birikintileri

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 6

Mars'ta enkaz alanı

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 7

Artemis 1 roketinin fırlatılma anı

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 8

Artemis I görevinden çekilen bir kare

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 9

The Orion adlı uzay aracından Ay'ın görünümü

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 10

Jüpiter'in Kuzey Kutbu'na yakın açıdan bakış

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 11

NASA'ın ilk siyahi asıllı kadın astronotu Jessica Watkinks

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 12

Samanyolu Galaksisi'ndeki bir kara delik

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 13

Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı bir görüntü

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 14

Jüpiter

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 15

M74 adlı spiral galaksi

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 16

340 ışık yılı uzaktaki Tarantula Bulutsusu

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 17

Protostar L1527 olarak bilinen çok genç yıldız

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 18

SpaceX Falcon 9 roketinin arkasında bıraktığı iz

2022 yılının en iyi uzay fotoğrafları seçildi - 19

Gemini Rasathanesi bir dizi galaksiyi görüntüledi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER