2022'de düzenlenen festivaller sanatla dolu bir yıl yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da düzenlenen ve dünyaca ünlü sanatçıları konuk eden festivaller, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu"nun yanı sıra Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu", Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu", Konya'da ise "Konya Mistik Müzik Festivali"ni sanatseverlerin beğenisine sunan Kültür Yolu Festivalleri'ne yaklaşık 33 milyon kişi katıldı.