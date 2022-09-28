2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu: 18-24 yaş aralığı

2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor.
Türkiye’de başlığında “arabesk” geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu; yani Z kuşağı!
Koşu temalı çalma listelerinin içinde en az 1 tane arabesk türünde şarkı yer alıyor. Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün. Spotify verilerine göre; 2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı Müslüm Gürses olurken, yine tüm zamanların en çok dinlenen arabesk şarkısı ise Nilüfer oldu.
ARABESK TÜRÜNDE EN ÇOK DİNLENEN 10 SANATÇI
1. Müslüm Gürses
2. Ebru Gündeş
3. Funda Arar
4. Bergen
5. Yıldız Tilbe
6. İbrahim Tatlıses
7. Ebru Yaşar
8. Hakan Altun
9. Cengiz Kurtoğlu
10. Azer Bülbül
ARABESK TÜRÜNDE EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKI
1. Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
2. İçime Ata Ata - Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş
3. Sen Affetsen - Bergen
4. Cennet - Ebru Gündeş
5. Seni Yazdım - Müslüm Gürses
6. Yediverenim - Funda Arar
7. Nilüfer - Müslüm Gürses
8. Sabah Olmadan - Güllü
9. İnsan Dertli Olunca - Bergen
10. Benim İçin Üzülme - Bergen