2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu: 18-24 yaş aralığı

Koşu temalı çalma listelerinin içinde en az 1 tane arabesk türünde şarkı yer alıyor. Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün. Spotify verilerine göre; 2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor.