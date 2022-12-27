2022'de en çok izlenen 10 filmden dördü yerli

Bergen

Yıl boyunca macera, fantastik ve aksiyon türündeki yapımlar ile animasyon filmler izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 366'sı yeni, toplam 501 filmin vizyona girdiği yıl boyunca, toplam izleyici sayısı 35 milyon 873 bin 660'a ulaştı.

Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen" filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra "acıların kadını" olarak tanınan şarkıcı Bergen'in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı. Filmden elde edilen gelir ise 160 milyon 57 bin 802 liraya ulaştı.