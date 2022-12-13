2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu

Jennifer Hadley - Tanzanya
3 aylık bir aslanın ağaçtan düşme anları, bu yıl Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazanan fotoğrafı oldu.
Mark Schocken Florida'da ağaç kavuğuna sıkışmış iki baykuşun komik anlarını yakaladı.
Arshdeep Singh, Hindistan'da göz kırpan bir baykuşun komik anlarını görüntüledi.
Jennifer Hadley, Falkland Adaları'nda iki penguenin atışma anını yakaladı.
Jia Chen, Kanada'da kozalakla oynayan bir kuşun komik anlarını yakalamayı başardı.
Güney Afrika'da bir suaygırının esnediği anlar Jean Jacques Alcalay tarafından çekildi.
Arturo Telle Thiemann, Failal Adaları'nda iki balığın kameraya gülümseme anlarını yakaladı.
Miroslav Srb, Florida'da beslediği bir rakundan aldığı tepkiyi fotoğraflamayı ihmal etmedi.
Ryan Sims Kirkland, Washington'da kaplumbağaların üzerinden atlayan bir ördeğin komik anlarını yakaladı.
Michael Eastwell'in fotoğrafı iki kangurunun günbatımına karşı atıştığı anları gösteriyor.
Martin Grace, Falkland Adaları'nda penguenlerin oldukça enteresan bir görüntüsünü yakaladı.
John Chaney, Alaska'da bir ayının balık tutma anlarını yakaladı.
Jagdeep Rajput, Hindistan'da inanılmaz bir an yakalayarak yılın kazananları arasına girdi.
Federica Vinci, bir maymunun arkadaşıyla ilgilenme anlarını Kamboçya ormanlarında yakaladı.
Güney Afrika'da iki mirketin sarılma anlarını Emmanuel Do Linh San çekti.
Alex Pansier, bir sincabın Süperman gibi havada süzülürken ortaya çıkan komik anını yakaladı.