2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu

Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekilen görüntüler, vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanırken aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rol oynuyor. İşte Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri ‘nin kazananları...

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 1

YARIŞMANIN KAZANANI

Jennifer Hadley - Tanzanya

3 aylık bir aslanın ağaçtan düşme anları, bu yıl Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazanan fotoğrafı oldu.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Mark Schocken Florida'da ağaç kavuğuna sıkışmış iki baykuşun komik anlarını yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Arshdeep Singh, Hindistan'da göz kırpan bir baykuşun komik anlarını görüntüledi.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Jennifer Hadley, Falkland Adaları'nda iki penguenin atışma anını yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Jia Chen, Kanada'da kozalakla oynayan bir kuşun komik anlarını yakalamayı başardı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Güney Afrika'da bir suaygırının esnediği anlar Jean Jacques Alcalay tarafından çekildi.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Arturo Telle Thiemann, Failal Adaları'nda iki balığın kameraya gülümseme anlarını yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 8

Miroslav Srb, Florida'da beslediği bir rakundan aldığı tepkiyi fotoğraflamayı ihmal etmedi.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 9

Ryan Sims Kirkland, Washington'da kaplumbağaların üzerinden atlayan bir  ördeğin komik anlarını yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 10

Michael Eastwell'in fotoğrafı iki kangurunun günbatımına karşı atıştığı anları gösteriyor.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 11

Martin Grace, Falkland Adaları'nda penguenlerin oldukça enteresan bir görüntüsünü yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 12

John Chaney, Alaska'da bir ayının balık tutma anlarını yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 13

Jagdeep Rajput, Hindistan'da inanılmaz bir an yakalayarak yılın kazananları arasına girdi.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 14

Federica Vinci, bir maymunun arkadaşıyla ilgilenme anlarını Kamboçya ormanlarında yakaladı.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 15

Güney Afrika'da iki mirketin sarılma anlarını Emmanuel Do Linh San çekti.

2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu - 16

Alex Pansier, bir sincabın Süperman gibi havada süzülürken ortaya çıkan komik anını yakaladı.

N-LIFE HABERLERİ

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