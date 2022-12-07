2022'nin en iyi dizileri açıklandı

Dizi, ülkenin en kötü devlet okullarından birinde bir araya getirilen bir grup öğretmenin hikayesini konu ediyor.
Teksas'ta yaşayan ve Filistinli ailesine bakmak için uğraşan Mo'yu konu alan dizi, iki kültür arasında sıkışıp kalmayı konu ediniyor.
1990'larda Kuzey İrlanda'da çatışmaların yaşandığı dönemde bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Katolik ve Protestanlar arasında sorunların yaşandığı dönemde Erin, Orla, Clare, Michelle ve James bir Katolik lisesinde okumaktadır.
Bo Burnham'un yönettiğiği ve New York'ta bri caz kulübünde çekilen Rothaniel, Jerrod Carmichael'ın stand-up yaptığı anları paylaşıyor.
Dizi, ebeveynlerininani ölümü sonrasında, birbirlerini her zaman koruma sözü veren Garvey kardeşlerin hayatlarını konu alıyor.
'Star Wars Rogue One' öncesinde yaşananları konu alan Andor'da, imparatorluğa karşı filizlenen isyanın hikayesi anlatılıyor.
Efaanevi bir Las Vegas komedyeni olan Deborah Vance'in eski popülerliğini kaybetmesini konu alan dizi, eleştirmenlerden tam not aldı.
Amanda Seyfried'in başrolünde yer aldığı ödüllü dizi, yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes'un büyük yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.
Futbol tutkunlarını ekrana kitleyen The Premier League, Variety editörlerinin favorileri arasında.
Oklahoma'da yaşayan bir grup gencin yaşamını anlatan dizi, gençlerin Kaliforniya'ya gidebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Dizi, umutları, korkuları, hüsranları ve hüzünleri gerçekçi bir şekilde ele alıyor.
Sex and the City'nin devam halkası And Just Like That dizisi, eski tadını vermese de dizinin hayranlarını tatmin etmeye yetti.
Belgesel türündeki dizi, The Real World'ün orijinal kadrosunun yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.
Anne Hathaway ile Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı dizi, yeni kurulan teknoloji şirketlerine paylaşımlı çalışma alanı sağlayan iş modeliyle dünyanın en değerli girişimlerinden biri olan WeWork'ün gerçek hikâyesini konu alıyor.
Dizi, görev için gittiği Los Angeles'ta katıldığı oyunculuk kursunu kirli geçmişinden kurtulmak için bir fırsat olarak gören kiralık katil Barry Berkman'ın başından geçenleri konu ediniyor.
Jehane Noujaim ve Karim Amer tarafından yönetilen gerçek suç belgesel dizisi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok sevildi.
Dizi, Amerikalı genç Jake Adelstein'in hem Japoncasını geliştirmek hem de yaşamak için Tokyo'ya gelmesini konu alıyor.
Andy Warhol Günlükleri, ünlü sanatçının hayatının bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor.
Dizi, erkek arkadaşının ölümünün sorumlusu olarak görülen bir genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
HBO'nun Emmy ödüllü dizisi 17 yaşındaki Rue’nun hikayesini ve dönem gençliğinin kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu ile imtihanını konu alıyor