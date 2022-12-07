2022'nin en iyi dizileri açıklandı

Variety editörleri, yılın en başarılı dizilerini bir araya getirdi. İşte 2022'nin en iyi dizileri...

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 1

Abbott Elementary

Dizi, ülkenin en kötü devlet okullarından birinde bir araya getirilen bir grup öğretmenin hikayesini konu ediyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 2

Mo

Teksas'ta yaşayan ve Filistinli ailesine bakmak için uğraşan Mo'yu konu alan dizi, iki kültür arasında sıkışıp kalmayı konu ediniyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 3

Derry Girls

1990'larda Kuzey İrlanda'da çatışmaların yaşandığı dönemde bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Katolik ve Protestanlar arasında sorunların yaşandığı dönemde Erin, Orla, Clare, Michelle ve James bir Katolik lisesinde okumaktadır.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 4

Rothaniel 

Bo Burnham'un yönettiğiği ve New York'ta bri caz kulübünde çekilen Rothaniel, Jerrod Carmichael'ın stand-up yaptığı anları paylaşıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 5

Bad Sisters

Dizi, ebeveynlerininani ölümü sonrasında, birbirlerini her zaman koruma sözü veren Garvey kardeşlerin hayatlarını konu alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 6

Andor

'Star Wars Rogue One' öncesinde yaşananları konu alan Andor'da, imparatorluğa karşı filizlenen isyanın hikayesi anlatılıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 7

Hacks

Efaanevi bir Las Vegas komedyeni olan Deborah Vance'in eski popülerliğini kaybetmesini konu alan dizi, eleştirmenlerden tam not aldı.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 8

The Dropout

Amanda Seyfried'in başrolünde yer aldığı ödüllü dizi, yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes'un büyük yükselişini ve düşüşünü konu alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 9

The Premier League

Futbol tutkunlarını ekrana kitleyen The Premier League, Variety editörlerinin favorileri arasında.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 10

Reservation Dogs

Oklahoma'da yaşayan bir grup gencin yaşamını anlatan dizi, gençlerin Kaliforniya'ya gidebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Dizi, umutları, korkuları, hüsranları ve hüzünleri gerçekçi bir şekilde ele alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 11

And Just Like That...

Sex and the City'nin devam halkası And Just Like That dizisi, eski tadını vermese de dizinin hayranlarını tatmin etmeye yetti.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 12

The Real World Homecoming: New Orleans

Belgesel türündeki dizi, The Real World'ün  orijinal kadrosunun yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 13

WeCrashed

Anne Hathaway ile Jared Leto'nun başrolünde yer aldığı dizi, yeni kurulan teknoloji şirketlerine paylaşımlı çalışma alanı sağlayan iş modeliyle dünyanın en değerli girişimlerinden biri olan  WeWork'ün gerçek hikâyesini konu alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 14

Barry

Dizi, görev için gittiği Los Angeles'ta katıldığı oyunculuk kursunu kirli geçmişinden kurtulmak için bir fırsat olarak gören kiralık katil Barry Berkman'ın başından geçenleri konu ediniyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 15

The Vow, Part Two

Jehane Noujaim ve Karim Amer tarafından yönetilen gerçek suç belgesel dizisi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok sevildi.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 16

Tokyo Vice

Dizi, Amerikalı genç Jake Adelstein'in hem Japoncasını geliştirmek hem de yaşamak için Tokyo'ya gelmesini konu alıyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 17

The Andy Warhol Diaries

Andy Warhol Günlükleri, ünlü sanatçının hayatının bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 18

The Girl From Plainville

Dizi, erkek arkadaşının ölümünün sorumlusu olarak görülen bir genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

2022'nin en iyi dizileri açıklandı - 19

Euphoria

HBO'nun Emmy ödüllü dizisi 17 yaşındaki Rue’nun hikayesini ve dönem gençliğinin kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu ile imtihanını konu alıyor

N-LIFE HABERLERİ

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